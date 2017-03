SDP:n ja keskustan jäsenet kaikkein vanhimpia, vihreät nuorimpia

Kuuden Suomen suurimman puolueen jäsenet ovat keski-iältään puolueen kannattajia vanhempia. SDP:n keski-iältään yli 61-vuotiaat jäsenet ovat kaikkein vanhimpia ja vihreiden keski-iältään noin 43-vuotiaat jäsenet nuorimpia, selviää Turun yliopiston tutkimuksesta. Keskustan jäsenten keski-ikä on noin 60 vuotta.

Tulosten mukaan keskustan jäsenistössä on yhä merkittävä määrä maanviljelijöitä ruuhka-Suomen ulkopuolelta ja kokoomuksen jäsenet ovat useasti korkeakoulutettuja tai yrittäjiä suurimmista kaupungeista. Keskusta on kuitenkin lähentynyt kokoomusta, kun viiden viime vuoden aikana maanviljelijöiden virta puolueeseen on hiljentynyt.

Vasemmistoliiton uudet jäsenet ovat aikaisempaa selkeästi koulutetumpia, kun taas SDP:n uudet jäsenet ovat suorittavan työn tekijöitä.

- Tässä on jakolinja, joka varmasti näkyy vasemmistopuolueiden välillä lähitulevaisuudessa, sanoo dosentti Arttu Saarinen.

Jäsenillä perinteiset verkostot

Tutkimuksen mukaan puolueiden välillä on myös selkeitä jakolinjoja, kun tarkastellaan jäsenistön verkostoja.

Suurilla perinteisillä puolueilla on paljon yhteyksiä elinkeinoelämään, ammattijärjestöihin ja kunnallispoliittisiin tahoihin, kun taas perussuomalaiset ja vihreät näyttävät kiinnittyvän muita puolueita voimakkaammin taloudellisten intressiryhmien ulkopuolelle.

- Tärkein pointti on, että aika ajoin poliittisessa keskustelussa puolueet pyrkivät häilyttämään intressejä, mutta puolueiden rakenteita katsoessa näitä verkostoja on löydettävissä, Saarinen sanoo.

Vihreiden jäsenet ovat sidoksissa esimerkiksi ihmisoikeus- ja ympäristöjärjestöihin sekä yliopistoinstituutioon. Perussuomalaisilla ja vihreillä on keskimääräistä voimakkaampi side sosiaalisen median verkostoihin. Saarisen mukaan ero on juuri vanhojen ja uusien puolueiden välillä.

- Osin tämä on selitettävissä ikärakenteella, mutta esimerkiksi kokoomuksella side ei ole yhtä vahva, vaikka on paljon nuorehkoja jäseniä, hän sanoo.

Jäsenet ovat kannattajia korkeammin koulutettuja

Tohtorikoulutettava Ilkka Koiranen sanoo, että puolueisiin liittyneissä näkyy selkeästi, että vuoden 2011 eduskuntavaalit ovat sytyttäneet vihreitä, perussuomalaisia ja vasemmistoliiton uutta polvea. Vasemmistoliitto on samalla lähentynyt vihreitä, kun uudet jäsenet ovat varsinkin Uudellamaalla korkeammin koulutettuja kuin aiemmat jäsenet.

Tutkimuksen mukaan kaikkien kuuden puolueen jäsenet ovat korkeammin koulutettuja ja paremmassa asemassa kuin puolueiden kannattajat.

Tohtorikoulutettava Aki Koivulan mukaan pienempien tutkittujen puolueiden jäsenet ovat aktiivisempia.

- Esimerkiksi vihreillä ja vasemmistoliitolla on talkoohenkeä nähtävissä, kun puolueen jäsenet ovat valmiimpia lahjoittamaan rahaa ja tekemään ilmaista työtä puolueen edestä, Koivula sanoo.

Kunnallisalan kehittämissäätiölle tehty Puolueiden rakenteet ja jäsenistön verkostot -tutkimus perustuu viime syksynä kerättyyn kyselyaineistoon. Siinä oli mukana yhteensä runsaat 12 000 jäsentä kuudesta suurimmasta puolueesta.

