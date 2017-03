SDP:n Heinäluoma: Suomessa menossa vallankumous – konkari panttaa presidenttiehdokkuuttaan

Sdp:n pitkän linjan vaikuttaja, kansanedustaja Eero Heinäluoma kuvailee, että Suomessa on käynnissä yhden sortin vallankumous, jota läheskään kaikki eivät ole huomanneet.



– Työnantajien EK lopetti keskitettyjen palkkaratkaisujen ja keskusjärjestösopimusten tekemisen. Se tarkoittaa suurempaa valtaa markkinoille ja vahvemman vallankäyttöä.



Hänen mukaansa markkinaorientoituminen näkyy eri puolilla vahvana.



– Siitä ovat esimerkkeinä sote-uudistus ja liikennekaari. Nyt olen huolissani, että työllisyyden hoito joutuu markkinoiden armoille. TE-toimistot lopetetaan ja työllisyyden hoito siirtyy maakuntien vastuulle. Ne siirtävät homman yksityisille yrityksille.



Heinäluomalla olisi kannatusta puolueen presidenttiehdokkaaksi, mutta hän kieltäytyy edelleen. Tosin hän ei käytä ehdottomasti en -sanontaa.



Lännen Median kyselyssä joka kolmas puolueen vaikuttajista toivoo hänen asettuvan ehdolle vaaliin. Heinäluoma on tuesta kiitollinen, mutta kasvavat paineet ovat myös kiusaannuttavia.



– Olen vähän kiusaantunut keskustelusta. Keskustelu ehdokkaasta on aikataulullisesti ja henkilöistä puoluejohdon käsissä. Rinne on sanonut, että hän ottaa asian työlistalle kuntavaalien jälkeen.



SDP:n Jutta Urpilainen oli vahva ennakkosuosikki presidenttiehdokkaaksi, mutta hän kieltäytyi ehdokkuudesta perhesyiden vuoksi.