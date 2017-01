Sdp:n Harakka Tuppuraisen puheenjohtajaehdokkuudesta: Nyt vältytään kaksintaistelulta

Sdp:n puheenjohtajan pestiä tavoitteleva kansanedustaja Timo Harakka on toivonut, että puolueen puheenjohtajan paikkaa tavoittelisi kolme ihmistä.



Kansanedustaja Tytti Tuppurainen vahvisti keskiviikkona ehdokkuutensa puolueen puheenjohtajaksi. Myös puolueen nykyinen puheenjohtaja Antti Rinne on ehdolla.



– Tämä on tervetullut asia, Harakka kommentoi Lännen Medialle kolmen ehdokkaan asetelmaa.



– Silloin vältytään siltä pelolta, että kyseessä olisi jonkinsorttinen kaksintaistelu, josta reilun kahden vuoden takaa on monilla ihmisillä traumaattisia muistoja.



Hän piti hyvänä myös kokoomuksen viime puheenjohtajakilpaa, jolloin asetelmassa oli myös kolme ehdokasta.



Harakka on haluton arvioimaan, minkälainen kilpailija Tuppurainen on hänelle itselleen.



– Tytti puhukoon nyt omasta puolestaan. Tänään on Tytin päivä. Eiköhän käy sitten ilmi muutaman päivän sisällä, mitä asioita kukin ajaa.



Tämän enempää Harakka ei Tuppuraisen ehdokkuutta halunnut kommentoida.