SDP:n Haatainen ja RKP:n Biaudet pormestariehdokkaiksi Helsingissä

Helsingin sosialidemokraattien piirikokous on asettanut kansanedustaja Tuula Haataisen pormestariehdokkaaksi kevään kuntavaaleihin. RKP:n Helsingin piiri puolestaan nimesi kansanedustaja Eva Biaudet'n pormestariehdokkaaksi.

SDP:n Haatainen linjasi kokouspuheessaan, että haluaa pormestarina johtaa kaupunkia, joka pitää kaikki mukana.

- Suuressa kaupungissa asuntopolitiikalla voidaan tehdä paljon ja asunnottomuuden poistaminen on oltava kärjessä. Uusien alueiden palveluiden on oltava tarjolla alueen valmistuessa: päiväkodit, koulut, liikuntapaikat ja nuorisotilat, hän sanoi.

Haatainen myös totesi, että perheiden taloudellista taakkaa voidaan helpottaa poistamalla varhaiskasvatusmaksut kaikilta.

Haatainen on eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja. Aiemmin hän on toiminut muun muassa ministerinä, Helsingin apulaiskaupunginjohtajana sekä Kuntaliiton varatoimitusjohtajana.

RKP:n Helsingin piiri nimesi Eva Biaudet'n pormestariehdokkaaksi yksimielisesti. Kansanedustaja Biaudet sanoo olevansa vastavoima ahdasmieliselle ja epäinhimilliselle ilmapiirille.

- Helsinki asettaa koko maan kehityksen suunnan. On tärkeää, että meillä on avoin ja moderni Helsinki, joka on dynaaminen, monikulttuurinen ja puolustaa kaksikielisyyttämme, Biaudet sanoo RKP:n tiedotteessa.

- Helsingin tulee olla vastavoima sille konservatiiviselle ja epäinhimilliselle politiikalle, johon koko hallitus nyt näyttää lähteneen.