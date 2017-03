SDP:n asiantuntijaraportti: Sote-markkinat kiinnostavat verosuunnittelijoita

Harakoiden puheet on naurua toisten kustannuksella. Eihän tämäkään kyseinen Harakka eduskunnassa ole juuri muuhun kyennyt kuin kaivamaan ja syyttelemään ja ikävä kyllä aina syyttömiä tapauksia. Eihän sitä tätäkään verosuunnittelua tarvitse hyväksyä, on varmasti keinoja joilla nämä vältetään. Kuinka voi jo etukäteen varmana puhua että juuri näin käy. Sipilä on sanonut että ei käy, siihen on jo konstit keksitty.