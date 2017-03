SDP valmistelee jäsenäänestystä presidenttiehdokkaasta – asettaa varmasti oman ehdokkaan

SDP valmistelee jäsenäänestystä puolueen presidenttiehdokkaasta.



Lännen Median tietojen mukaan asiasta keskusteltiin tänään aamupäivällä SDP:n puoluehallituksessa.



Yhtenä vaihtoehtona puoluehallituksessa oli, että jäsenäänestys olisi järjestetty jo 12.–21. toukokuuta. Tällöin presidenttiehdokkuudesta kiinnostuneet demarit olisivat voineet asettua ehdolle jäsenäänestykseen 15. huhtikuuta mennessä.



Puoluehallituksessa ei kuitenkaan tehty vielä virallista päätöstä jäsenäänestyksestä eikä sen aikataulusta, vaan siellä päätettiin jatkaa asian valmistelua ja mahdollisen jäsenäänestyksen aikataulun suunnittelua.



Sen sijaan puoluehallitus päätti virallisesti, että SDP asettaa tammikuussa 2018 pidettäviin presidentinvaaleihin oman ehdokkaansa.



SDP ei siis tue minkään toisen puolueen ehdokasta, esimerkiksi nykyistä tasavallan presidenttiä Sauli Niinistöä, jos tämä pyrkii jatkokaudelle.



Jäsenäänestyksen järjestämistä pidetään SDP:n puoluejohdossa luontevana siitäkin syystä, että puolueen sääntöjen mukaan presidenttiehdokkaasta on järjestettävä jäsenäänestys, mikäli ehdokkuudesta kiinnostuneita henkilöitä on enemmän kuin yksi.



Toinen tapa valita presidenttiehdokas on SDP:ssä se, että puolueen puheenjohtaja pyytää suoraan tiettyä henkilöä ehdolle ja että puoluevaltuusto vahvistaa valinnan ehdokkaan antaman suostumuksen jälkeen.