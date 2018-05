SDP haluaa tilkitä porsaanreiät omistamisen verotuksessa

Kataisen/Stubbin hallituksen tärkein opetus oli, että veroja ei kannata korottaa. Neljän vuoden talouden tervehdyttämisen jälkeen palattaisiin Huittisten talouteen eli syötäisiin enemmän kuin tienataan. Ei kiitos! Talouden tervehdyttämistä on jatkettava SoTella ja paikallisella sopimisella. Eläke- ja sotujärjestelmät tarvitsevat myös remontteja. Eläkekatto on asetettava korkeintaan 2500 euroon kuukaudessa. Asumistukea on leikattava rajusti. Ihmisten on asuttava pienemmissä asunnoissa. Se ei tapa ketään.