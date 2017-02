Savusukeltamiseen harva 65-vuotias pystyy – palautuminen vuorotöistäkin vaikeampaa vanhempana

Asemamestari Timo Aaltonen on aloittanut työvuoronsa Helsingin Mellunkylän pelastusasemalla torstaina aamuyhdeksältä. Kotiin töistä hän pääsee tasan vuorokauden päästä perjantaiaamuna yhdeksältä.

Seuraavat kolme vuorokautta hän on vapaalla ja sitten taas yhdeksi kokonaiseksi vuorokaudeksi töihin.



53-vuotias Aaltonen sanoo, että palautuminen vuorokauden työvuorosta on hitaampaa kuin nuorena.



– Vaikka pitää kunnostaan huolta, niin kun vanhenee, näkö, tasapaino ja koordinaatio heikkenevät.



Aaltosen mukaan hänenkin pitää alkaa pikku hiljaa tarkkailla, milloin esimerkiksi savusukeltaminen alkaa olla vaaraksi itselle ja muille.



– Nykyinen 65 vuoden eläkeikä on palomiehelle aivan liian korkea. Esimerkiksi savusukeltamista ajatellen 58 vuotta alkaa mielestäni olla yläikäraja.



Suomalaisista työntekijöistä joka viides tekee vuorotöitä. Aaltoselle vuorotyöt ovat tarkoittaneet muun muassa sitä, että hän on työuransa aikana ollut 15 jouluaattoa töissä.

Toisaalta hän arvostaa arkivapaita, jolloin on aikaa hoitaa asioita. Aaltonen ehtii kokkailla perheelle, kun on vapaapäivinä kotona.



Parhaillaan työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä valmistelee esitystä uudeksi työaikalaiksi, joka vastaisi muuttunutta työelämää. Erityisesti tietotyössä työtä tehdään milloin kotona, milloin matkalla, ei yhdessä työpaikassa tiettynä aikana. Työryhmä on myös pohtinut työstä palautumista, kun työ ulottaa lonkeronsa myös vapaa-ajalle.