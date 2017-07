Savon Sanomat: Uuteen veneilylakiin harkinnassa lasten pelastusliivipakko

Suomessa viritellään keskustelua siitä, tulisiko lapsilla olla pelastusliivien käyttöpakko avoveneessä tai ylipäätään huviveneen kannella. Asiasta kertovan Savon Sanomien mukaan asiaa esitetään viranomaisten muistiossa, joka on tehty uuden veneilylain pohjaksi.

Nykylain mukaan veneessä on oltava kelluntapukine mukana kaikille veneessä oleville, mutta niitä ei ole pakko käyttää.

Lakiin harkinnassa on lehden mukaan myös muun muassa selkeämmät nopeusrajoitukset.

Savon Sanomien mukaan uusi veneilylaki on tarkoitus valmistella lausuntokierrokselle ensi kesäksi niin, että esitys voitaisiin antaa eduskunnan käsittelyyn syksyllä 2018. Uudistuksen tärkein syy on lehden mukaan, että tällä hetkellä veneilyä koskeva säätely on hajallaan ja Suomeen halutaan jatkossa yksi veneilylaki.

Linkki juttuun