Savon Sanomat: Thaipoimijoita tänä vuonna neljännes vähemmän kuin ennen

Thaimaalaisia luonnonmarjojen poimijoita on Suomen metsissä tänä kesänä vain noin 2 500, kertoo Savon Sanomat. Ulkoministeriön vastuuvirkamies Timo Täyrynen kertoo lehdelle, että kaikki viisumihakemukset on nyt käsitelty Bangkokin suurlähetystössä.

Määrä on noin neljännes vähemmän kuin ennen.

Viime vuosiin verrattuna pudotus on lehden mukaan merkittävä, sillä edellisinä kausina viisumi on myönnetty 3 400-3 500 poimijalle.

Lehden mukaan suuri syy romahdukseen on Thaimaan ulkoministeriön kevättalvella antama tiedote, jossa varoitettiin muun muassa matalasta tulotasosta, huonoista työolosuhteista ja jopa Suomen kylmästä säästä. Tiedotteessa varoitettiin myös, että monet thaimaalaiset ovat joutuneet huijatuiksi.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Olli Soraisen mukaan kerta oli ensimmäinen, kun poimijoiden kielteiset kokemukset saivat julkisuutta Thaimaassa.

- Joku totuuden siemen joissakin väitteissä on ollut, mutta ilmaisu on mielestäni ollut turhankin värikästä, Sorainen sanoo lehdelle.

Suomen olosuhteet ovat kiinnostaneet enemmän, sillä epäselvyyksiä on käsitelty käräjäoikeudessakin. Hiljattain Kainuun käräjäoikeus hylkäsi thaimaalaisten marjanpoimijoiden korvausvaatimukset, jotka koskivat kesän 2013 kannattamatonta marjanpoimintamatkaa Suomeen. Puolestaan Keski-Suomessa on nostettu ihmiskauppasyyte paikallista marjayrittäjää vastaan.

Soraisen mukaan tällä poimintakaudella ei ole tullut tietoon väärinkäytöksiä.

Lehti kirjoittaa, että Suomen vetovoiman katoamiseen on osaltaan syynä myös viime vuosien hyvät marjasadot. Etenkin mustikkaa on saatu runsaasti, ja marjan hinta on pudonnut. Tämä näkyy myös marjanpoimijan palkassa.

Ensimmäiset thaimaalaiset luonnonmarjojen poimijat tulivat Suomeen vuonna 2005.

Linkki juttuun