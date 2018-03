Savon Sanomat: Poliisit laitetaan somekouluun, aiheena muun muassa käyttäytymisvelvoitteet sosiaalisessa mediassa

Valitettavasti poliisit ovat monelta osin samanlaisia ongelmatyöntekijöitä kun monet muutkin vaikka heidät on valittu aika monen sadan joukosta, niin silti sinne tulee muutama prosentti ainesta, josta pitää huolta. Toiseksi viina teettää monenlaista kuten tässä some-hommassakin. "Tuli yön hiljaisina hetkinä kirjoiteltua vähän”, on monen kommentti jälkeenpäin. Koulutus on siis paikallaan.