Savon Sanomat: Poliisi aikoo käyttää huumerikoksiin liittyvillä etsinnöillä nykyistä herkemmin hengityssuojaimia

Poliisi aikoo käyttää huumerikoksiin liittyvillä kotietsinnöillä nykyistä herkemmin hengityssuojaimia, kertoo Savon Sanomat. Suojahansikkaita etsinnöillä käytetään jo.

Lisäksi pohdittavaksi tulee, missä kaikissa tilanteissa poliisikoiraa pystytään käyttämään apuna etsinnässä.

Myös Tulli tarkistaa tullitarkastajiensa suojautumisohjeet mahdollisten huumelähetysten käsittelyssä, Savon Sanomat kertoo.

Syynä työturvallisuuspohdintoihin on havainnot uusista aiempaa vahvemmista huumeista ja laittomista lääkeaineista. Osa niistä voi aiheuttaa vakavan myrkytysvaaran jo pienestä ihokontaktista tai jos ainetta joutuu ihmisen tai koiran hengitykseen.

- Joudumme poliisissa ottamaan asian huomioon koulutuksissa. Suojahanskat ovat kädessä aina, mutta tarvittaessa käyttöön otetaan nyt myös hengityssuojaimet, rikoskomisario Juha Korhonen Itä-Suomen poliisista sanoo.

Tulli on kertonut takavarikoineensa Suomessa uutta huumaavaa ja erittäin vaarallista lääkeainetta karfentaniilia, joka on vaikutuksiltaan vahvin tunnettu opioidi. Aine on jopa 10 000 kertaa morfiinia voimakkaampaa. Karfentaniilia on muissa maissa myyty huumausaineena ja Tulli epäilee, että näin tehdään myös Suomessa. Aine imeytyy myös hengityksen ja ihokosketuksen kautta elimistöön, joten pelkkä sen käsittely on vaarallista. Se on vaikutuksiltaan keskushermostoa lamaannuttava ja voi aiheuttaa siten äkillisen kuolemaan johtavan tukehtumisen.

Linkki juttuun