Savon Sanomat: Kymmeniä väärennettyjä teoksia taidenäyttelyvyyhdissä, poliisi ei epäile ortodoksista kirkkoa

Kymmenet taideteoksista, joita on myyty kiertävissä myyntinäyttelyissä ortodoksisten seurakuntien tiloissa, ovat osoittautuneet väärennöksiksi, kirjoittaa Savon Sanomat.

Lehden tietojen mukaan rikosvyyhdissä ei ole kyse vain yksittäisissä näyttelyissä myytyjen töiden alkuperästä ja hinnoista, vaan poliisi tutkii kahden kuopiolaisen ja heidän yrityksensä toimia epäiltyinä törkeinä petoksina, törkeinä väärennöksinä ja väärennöksinä. Myös Verohallinto tutkii lehden mukaan tapausta.

Epäiltynä oleva mies, Jussi Savolainen, on useita kertoja sanonut medialle, että teoksia myydään itäsuomalaisen suvun puolesta. Hän ei ole suostunut kertomaan suvun nimeä.

– Sopimuksia ei ole tehty suullisesti, mutta en koe asiaa sellaiseksi, että alkaisin luottamuksellista kirjeenvaihtoa tai sopimuksia avaamaan. Esiin suku ei kyllä tule, Savolainen sanoi STT:lle maanantaina.

Savolainen on myös sanonut, että hän itse tai hänen lähipiirinsä ei omista myynnissä ollutta taidekokoelmaa.

STT ei saanut yhteyttä Savolaiseen keskiviikkona.

Savon Sanomien jutusta ei ilmene, että poliisilla olisi muita epäiltyjä kuin pariskunta ja yritys.

Picasson koevedokset ovatkin mustesuihkutulostimella tehtyjä

Savon Sanomat kirjoittaa, että Kansallisgallerian poliisille antaman lausunnon mukaan tunnettujen ulkomaalaisten taiteilijoiden kuten Pablo Picasson tekemiksi grafiikan koevedoksiksi väitetyt työt on todettu tietokoneavusteisiksi printeiksi. Käytännössä se tarkoittaa, että ne on tehty muistesuihkutulostimella kauan Picasson kuoleman jälkeen.

– Ulkomaalaisten töiden tausta on tutkinnassa. Ennen myyntiin laittoa ranskalainen asiantuntija tutki ne ja totesi, että ne ovat aitoja mestareiden koevedoksia. Ja sellaisina niitä on markkinoitu ja myyty. Minä olen antanut kaikki selvitykset poliisille asiassa. Asiakkaille on annettu takuu, että jos työt eivät ole vastoin parempaa tietoa aitoja, rahat saa takaisin, Savolainen sanoi maanantaina.

Poliisi ei epäile myyntinäyttelyitä pitäneitä ja mainostaneita ortodoksisia seurakuntia tai kirkkoa rikoksista, Savon Sanomat kirjoittaa.