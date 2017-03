Savon Sanomat: Kelan pääjohtaja haluaa kuntien täydentävän tuen Kelaan

Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen uudistaisi toimeentulotuen maksamista niin, että Kela vastaisi siitä kokonaan, uutisoi Savon Sanomat. Asiakkaiden palvelu paranisi, kun Suomessa olisi yksi järjestelmä, jossa myös täydentävä toimeentulotuki olisi Kelalla.

Vuodenvaihteesta alkaen perustoimeentulotukea on haettu Kelalta, mutta täydentävää toimeentulotukea ja ehkäisevää toimeentulotukea kunnilta.

- Kaksi organisaatiota on asiakkaalle todella huono tilanne. Ihmisillä on esimerkiksi yllättävän paljon kalliita lääkemenoja, eikä Kelalla ole käytössään täydentävää toimeentulotukea. Kunnilla on aikaisemmin enemmän harkintavaltaa kuin nyt Kelalla, Aaltonen sanoo.

- Perustoimeentulotuki on erilainen kuin Kelan muut noin 40 etuutta. Lainsäädäntö on Kelalle perustoimeentulon osalta suhteellisen tiukka.

