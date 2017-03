Saunapalvikinkulle haetaan pysyvää poikkeuslupaa

Suomi hakee perinteiselle saunapalvikinkulle pysyvää poikkeuslupaa EU:sta, kertovat Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ja Lihakeskusliitto.

Saunapalvissa on terveydelle haitallisia PAH-yhdisteitä, joiden raja-arvoja EU haluaa kiristää. Suomi haluaa pysyvän poikkeusluvan saunapalvin PAH-rajoihin. Suomen nykyinen kolmivuotinen poikkeuslupa sallii perinteisten saunapalvituotteiden myynnin Suomen markkinoilla syyskuuhun asti.

MTK:n mukaan pysyvän poikkeuksen hakemisesta sovittiin maa- ja metsätalousministeriön kanssa maaliskuun alussa. Ehtona oli, että teollisuus toimittaa ministeriölle saunapalvien PAH-yhdisteistä tuloksia viimeisten kolmen vuoden ajalta.

EU on kiristänyt paahdettujen, savustettujen, grillattujen ja kuivatuiden tuotteiden säädöksiä. Saunapalvi on savustettu leppäpuulla savusaunassa suorasavustusmenetelmällä. Lihan kypsytysaika on vähintään 12 tuntia.

Saunapalvikinkulle haetaan myös nimisuojaa. Maaseutuviraston mukaan Saunapalviyhdistys hakee suojattua maantieteellistä merkintää nimelle Saunapalvikinkku, tehty perinteiseen tapaan / Basturökt skinka, tillverkad på traditionellt sätt.

Viraston mukaan saunapalvikinkun valmistus on voimakkaasti sidoksissa suomalaiseen saunakulttuuriin, mikä erottaa sen muista maista ja niiden savustetuista tuotteista.