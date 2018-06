Sauli Niinistön muotokuva tuotiin kesäksi Ateneumiin – video paljastaa museoyleisön reaktiot: "Kuvana pidin siitä enemmän"

Tasavallan presidentin muotokuvaa pidetään syyskuun 2. päivään saakka Ateneumin taidemuseossa Helsingissä. Sitten teos palaa Valtioneuvoston linnaan.

Ateneumin toisen kerroksessa näyttelysalin käytävän seinät on peitetty kymmenillä kasvokuvilla ja potreteilla.

Suuri osa museoyleisöstä kuitenkin ohittaa kivikasvoiset muotokuvat ja kurvaa viereiseen Arkisto-saliin: Tällä hetkellä kiinnostaa teos, josta on riittänyt puhetta siitä lähtien, kun se julkistettiin Valtioneuvoston linnassa noin kuukausi sitten.

Tasavallan presidentin Sauli Niinistön muotokuva on asetettu esille Ateneumin taidemuseoon kesän ajaksi. Sadasta samankokoisesta osateoksesta koostettu mosaiikki on sijoitettu yleisön nähtäväksi tiistaista 5. kesäkuuta lähtien. Virallisesti muotokuva on osa Suomen taiteen tarina -näyttelyä.

– Tämä on hyvä tila, kun vieressä on taiteilijoiden omakuvia ja muotokuvia toisista taiteilijoista. Tässä voi hyvin verrata pitkää muotokuvataiteen perinnettä, museon intendentti Teemu Huusko kertoo Lännen Medialle.

Ensimmäisenä esilläolopäivänään muotokuva on jo herättänyt kiinnostusta, ja Ateneumin edustajan mukaan tiistaiaamupäivä on ollut tavanomaista vilkkaampi.

– Mielenkiintoinen ja virkistävähän se on, sanoo Huusko.

Presidentti Sauli Niinistön toukokuussa julkistettu muotokuva koostuu 100 eri palasta.

Ledivalo ja 10 pennin kolikko

Sauli Niinistön vasemman korvan vieressä on pieni hevospotretti, rinnuksilla on valuvaa, juurimaiseen muotoon veistettyä materiaalia ja hänen takinliepeessään on vanha kymmenen pennin kolikko.

Teoksessa on myös kangasta, maalaustaidetta, pieni vilkkuva punainen ledivalo ja kuva toisen ihmisen poskesta. Materiaalierot eivät sadan taiteilijan tekemästä teoksesta erotu valokuvista samalla tavoin kuin teosta vieressä katsellen.

Moni taideteosta katsomaan saapunut viipyy Atro Linnavirran ja Anita Naukkarisen tuottaman teoksen luona pitkään. Muotokuva saa yleisöltä kiitosta sen toteutuksesta ja siitä, että teosta ovat päässeet tekemään useat taiteilijat.

– Teos kuvastaa häntä, helsinkiläinen Sari Sepponen toteaa.

Kaikkia teos ei kuitenkaan miellytä. Yksi nimettömänä pysyvän miehen mielestä kokonaisuus ei ole täysin hallinnassa.

– Kuvana pidin siitä enemmän, kommentoi puolestaan raaseporilainen Rtiva Rissanen.

Tämän kesän ajan suomalaisilla on aikaa muodostaa oma mielipiteensä teoksesta. Niinistön muotokuva menee Valtioneuvoston linnaan muiden Suomen valtionpäämiesten virallisten muotokuvien joukkoon vasta syyskuussa, ja huomenna keskiviikkona 6.6. Ateneumiin on lisäksi yleisölle vapaa pääsy.

– Tarkoituksena on, että niin monella Suomen kansalaisista on mahdollisuus nähdä teos täällä, Huusko toteaa.

Muotokuva on Ateneumissa yleisön nähtävillä syyskuun 2. päivään saakka.