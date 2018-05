Sauli Niinistön muotokuva on sadan tekijän luoma mosaiikki – katso lista tekijöistä

Presidentti Sauli Niinistön virallinen muotokuva on mosaiikki, jonka teossa on ollut mukana sata taiteilijaa.

Ennen muotokuvan tekemistä Niinistö kuvattiin ja kuva jaettiin sataan osaan. Osat arvottiin ja jaettiin mukaan kutsutuille taiteilijoille. Heillä oli taiteellinen vapaus oman osansa tekemiseen. Taiteilijat työskentelivat toisistaan tietämättöminä. Valmiit osat koottiin yhtenäiseksi teokseksi.

Muotokuvan ovat tuottaneet kuvataiteilijat Atro Linnavirta ja Anita Naukkarinen.

Niinistö valitsi muotokuvansa toteutustavan itse. Hän kertoi julkistamistilaisuudessa valinneensa poikkeuksellisen tekotavan Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi sekä kuvaamaan niin ihmisen kuin maankin moni-ilmeisyyttä.

– Meissä kaikissa on paljon eri ominaisuuksia ja kokemuksia, niin kuin myös satavuotiaalla Suomella, Niinistö sanoi.

Hän myönsi, että teos ei ole ihan traditionaalinen.

– Kiistän, että syynä toteutustapaan olisi ollut, että olisin vierastanut tuntitolkulla istua mallina, Niinistö lohkaisi.

Muotokuvan tekoon on osallistunut eri alan taiteilijoita. Mukana on ollut graafikoita, veistäjiä ja maalareita sekä video-, performanssi- ja valokuvataiteilijoita. Heidän joukossaan on ainakin kaksi oululaistaustaita taiteilijaa: Kristoffer Ala-Ketola ja Saku Soukka.

Niinistön virallinen muotokuva paljastettiin perjantaina Valtioneuvoston linnassa. Teos sijoitetaan Valtioneuvoston linnan presidentin esittelysaliin, jossa on myös muiden presidenttien muotokuva.

Sauli Niinistön muotokuva on yleisön nähtävillä Ateneumissa 5.6–2.9.

Teoksen juuret taidekoulutuksen lakkauttamisessa

Linnavirta kertoi, että teoksen juuret juontavat vuosiin 2011–2012 ja silloisen hallituksen koulutuspoliittisiin päätöksiin. Silloin päätettiin lakkauttaa Lahden ammattikorkeakoulun taideinstituutti.

Kymmenet taiteilijat puolustivat lakkautusuhan alla olevaa Lahden koulutusta ja lähettivät visuaalisen adressin, mosaiikkimaisen muodostelman silloisille presidenttiehdokkaille Sauli Niinistölle ja Pekka Haavistolle.

– Vuonna 2017 sitten tuli tasavallan presidentin kansliasta pyyntö toteuttaa presidentin muotokuva samalla metodilla.

Linnavirran mukaan teoksessa voidaan nähdä, miten monella tavalla Suomessa voidaan taidetta tehdä.

– Kiitos siitä, että saimme toteuttaa sen näin sattumanvaraisella tavalla.

Edellisen virallisen presidenttimuotokuvan maalasi taidemaalari Rafael Wardi, jonka maalaus Tarja Halosesta paljastettiin vuonna 2002.

Valtioneuvoston kanslia julkaisi Twitter-tilillään muotokuvaa esittelevän videon:

TP @niinisto muotokuva on sadan teoksen mosaiikki. Mukana sata Suomessa vaikuttavaa taitelijaa; graafikoita, veistäjiä, maalareita, video-, performanssi- ja valokuvataiteilijoita. pic.twitter.com/FpBHnqCUCW — Valtioneuvosto (@valtioneuvosto) 4. toukokuuta 2018

