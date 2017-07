Sauli Niinistö tapaa tänään Japanin pääministerin Helsingissä – viime vierailusta yli 30 vuotta

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tapaa tänään maanantaina Japanin pääministerin Shinzo Aben Helsingissä. Niinistö ja rouva Jenni Haukio ottavat vastaan Aben ja tämän vaimon Akie Aben Presidentinlinnassa.

Tapaamisen on määrä alkaa noin kello 9.30. Pääministerin ja tämän puolison lisäksi mukana on valtuuskunta.

Abet saapuivat Suomeen sunnuntai-iltana. Heidän lentonsa oli Helsinki-Vantaan lentoasemalla hieman ennen kello 18:aa.

Tasavallan presidentin kanslian mukaan vierailun puheenaiheina ovat Suomen ja Japanin poliittiset sekä taloudelliset suhteet. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Bart Gaens arvioi Lännen Medialle, että talous nousee kantavaksi puheenaiheeksi.

Viime viikolla Japani ja Euroopan unioni pääsivät poliittiseen yhteisymmärrykseen keskinäisestä vapaakauppasopimuksesta. Sopimuksen voimaantuloon voi kuitenkin vielä mennä aikaa.

Suomessa viimeksi 1985

Japanin ylin valtiojohto vierailee Suomessa harvoin. Edellinen pääministeri, joka on maassa käynyt virallisella valtiovierailulla, on Junichiro Koizumi vuonna 2006. Japanin Keisari Akihito on vieraillut Suomessa vuonna 2000.

62-vuotias Abe on toiminut pääministerinä vuodesta 2012. Hän teki edellisen virallisen Suomen-matkansa vuonna 1985, kun hän toimi isänsä, silloisen Japanin ulkoministerin Shintaro Aben avustajana.

Aben maanantainen valtiovierailu päättyy puoliltapäivin järjestettävään lounaaseen. Aamupäivän aikana sekä Niinistön että Aben on tarkoitus antaa lausunto lehdistölle. Puolisoilla on omaa ohjelmaa vierailun ajaksi.

Helsingin poliisi sulkee aamupäivällä katuja Presidentinlinnan ympäriltä muutamaksi tunniksi. Poliisi neuvoo autoilijoita välttämään liikkumista Kauppatorin ympärillä juhlallisuuksien aikana.