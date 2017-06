Saudi-Arabia osti koulutusta viidellä miljoonalla - yli sata opettajaa saapuu Suomeen

Saudi-Arabia on ostanut suomalaista koulutusta viiden miljoonan euron edestä. Maa lähettää Suomeen 117 opettajaa, jotka tutustuvat suomalaisen peruskoulun opetusmenetelmiin Turussa, Tampereella, Joensuussa ja Espoossa. Suurin osa opettajista saapuu perheidensä kanssa, joten tulijoita on yli 400.

Koulutusyhteistyösopimuksen solmivat Finland University, Helsingin yliopisto ja Omnia Education Partnerships (OEP) yhdessä Saudi-Arabian opetusministeriön kanssa.

Suomi ja Saudi-Arabia ovat tehneet yhteistyötä koulutuksen saralla jo aikaisemminkin, mutta vain muutamassa yksittäisessä yliopistossa. Näin laajassa yhteistyössä maat eivät ole ennen olleet.

- Tässä hankkeessa opettajat ja rehtorit tulevat ympäri Saudi-Arabiaa eli tämä on heilläkin tällainen oikeasti laaja yhteistyöverkosto, kertoo OEP:n toimitusjohtaja Mervi Jansson.

Ilman muutosta ei tulevaisuusvisiokaan toteudu

Puoli vuotta kestävä koulutus alkoi toukokuussa kolmen kuukauden perehdytysjaksolla yliopistoissa, joissa opiskellaan englantia ja pedagogiikkaa. Varsinainen perehtyminen suomalaisiin opetusmenetelmiin alkaa syksyllä, kun opettajat pääsevät seuraamaan peruskouluopetusta luokkaympäristössä.

- Kouluissa se yliopistopuolen teoria herätetään henkiin ja heille näytetään käytännössä, mitä on esimerkiksi oppijalähtöisyys, sanoo Jansson.

Saudi-opettajien tehtävänä on löytää keinot sovittaa suomalaiset opetusmetodit saudi-arabialaiseen kouluympäristöön ja kulttuuriin. Sen takia he raportoivat hankkeesta ministeriölle jatkuvasti.

- Tämän ohjelman nimi, Building Leadership for Change through School Immersion, viittaa jo siihen, että he hakevat muutosta koulutusjärjestelmäänsä. Muutoksen avulla heidän vuoden 2030 visioonsa saadaan oikeasti jotain pohjaa, kertoo Jansson.

Herätti kiinnostusta myös muissa maissa

Janssonin mukaan Saudi-Arabiasta on jo tullut tarjouspyyntö koulutuksen jatkamisesta.

- Olemme puhuneet heidän opetusministeriönsä kanssa siitä, että toivomme puolin ja toisin, että tästä rakentuu pitkäaikainen yhteistyön malli.

Hanke on myös herättänyt kiinnostusta muissa Persianlahden yhteistyöneuvoston maissa.

- Meille on tullut jo muista GCC-maista jonkin verran tiedustelua, että mikä tämä ohjelma on rakenteeltaan ja voivatko he päästä tähän myös mukaan tai neuvotella omansa.