Sateiden jälkeen luvassa kohtalaisen kesäinen viikko – elokuun ukkoset vielä mahdollisia

Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan Oulun seudulle on luvassa kohtalaisen kesäistä ja poutaista säätä sateisen sunnuntain jälkeen.

– Ensi viikko ei ole kokonaisuudessaan kovin sateinen. Lämpötilat ovat ihan kohtalaisen kesäisissä lukemissa, 15–20 asteen tienoilla, luonnehtii Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jouko Korhonen.

Maanantaina Oulun seudulla voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Maanantain ja tiistain välisenä yönä lämpötila tippuu laajalti alle 10 asteen, mutta vilpoisen aamun jälkeen lämpötilat nousevat jälleen 15–20 asteen tuntuntumaan. Tiistai on poutapäivä.

Myös keskiviikko on Pohjois-Suomessa suurelta osain poutainen, vaikka sadekuurojen riski kasvaa päivän aikana.

Keskiviikon ja torstain välisenä yönä Pohjois-Pohjanmaan yli liikkuu sateita.

– Ihan normisäätä on luvassa koko ensi viikoksi, vaikka toki loppuviikkoa kohti ennusteet eivät ole aivan tarkkoja, Korhonen toteaa.

Kiiraksi ristitty rajuilma kuritti eteläistä Suomea lauantain aikana.

– Lauantai-iltana Suomen maa-alueilla laskettiin yli kuusi tuhatta salamaa. Kovempiakin lukemia on havaittu, mutta tällä kertaa rajuilma pyyhkäisi vain kaakkoisen Suomen yli, Korhonen sanoo.

Entä onko ukkosia vielä tulossa?

– Voi olla, että elokuun ukkosia on odotettavissa viikon päähän. On mahdollista, että niitä tulee, joskin vielä on epäselvää, yltävätkö ne Pohjois-Suomeen saakka.

