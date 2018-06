Sateet tulivat liian myöhään – viljelykasveille tulossa isoja satomenetyksiä

Viime viikolla alkaneet sateet tulivat monille viljeykasveille liian myöhään, kertoo Pro Agria. Viimeksi kylvetyille kasvustoille sateista voi olla hyötyä, mutta kuivuuden polttamia kasvustoja eivät sateet enää pelasta.

Pitkäaikainen kuivuus ehti aiheuttaa merkittäviä satomenetyksiä. Suurimmat satomenetykset ovat eteläisimmässä Suomessa, jossa sadot ovat jäämässä puoleen normaalista.

Säilörehun sadosta on tulossa pohjoisessa Suomessa välttävä ja etelämpänä huono. Säilörehu on saatu korjattua maan etelä- ja keskiosissa. Kainuussa säilörehusta on vielä korjaamatta 40 prosenttia ja Lapissa säilörehun korjuu on alkamassa tällä viikolla.

Kuivaheinäsadon arvioidaan jäävän keskimääräistä pienemmäksi lähes koko maassa. Pohjois-Suomessa kuivaheinän korjuuseen arvioidaan päästävän ensi viikolla. Korjuun alkaminen edellyttää muutaman päivän mittaista poutajaksoa.

Kevätviljakasvustot ovat huonoja eteläisimmässä Suomessa ja muualla maassa välttäviä. Ainoastaan Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa, Pohjanmaalla ja Kainuussa ovat kevätviljat tyydyttävässä kunnossa. Aikaisin kylvetyt kasvustot ovat parhaimmassa kasvussa.

Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa arvioidaan saatavan 80–95 prosenttia keskimääräisestä rehuohra- ja kaurasadosta.