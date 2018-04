Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja: Äitiyslaki altistaa lapsenkin syrjinnälle

Uusi äitiyslaki parantaa hieman transtaustaisten perheiden asemaa, arvioi Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä. Ensi vuonna voimaan tulevaan lakiin on kirjattu, että henkilö, joka synnyttää lapsen, on lapsen äiti. Nykylaissa puhutaan naisesta.

– Uuden lain ansiosta tulee selväksi, että synnyttävä henkilö voidaan sukupuolestaan riippumatta kirjata lapsen vanhemmaksi, Jämsä kertoo.

Sateenkaariperheiden mielestä lain pitäisi kuitenkin lähteä siitä, että ihminen saisi itse valita, kirjataanko hänet vanhemmaksi äitinä vai isänä.

– Vielä parempi ratkaisu olisi, ettei olisi turhaa juridista erottelua äitiin ja isään, vaan henkilö voitaisiin kirjata vain vanhemmaksi, Jämsä sanoo.

Jämsän mukaan uudella lailla voi olla ikäviä seurauksia transtaustaisille perheille.

– Se paljastaa ihmisen transtaustan, kun eri yhteyksissä käy aina ilmi, että mies on kirjattu lapsen äidiksi.

Transtaustaiset ihmiset haluavat usein elää korjatun sukupuolensa mukaisessa roolissa niin, ettei heidän taustansa tule esiin.

– Transtaustan paljastuminen altistaa syrjinnälle. Kyse ei ole vain vanhemmasta, vaan myös lapsi altistuu aivan turhaan syrjinnälle, kun hänen vanhempansa transtausta käy ilmi.

Jämsän mukaan juridisesti ei pitäisi olla mitään väliä, miten vanhemmuus kirjataan väestökirjanpitoon, koska isää ja äitiä koskevat täsmälleen samat asiat.

– Väestökirjanpidossa voisi olla sukupuolimerkintä ja vanhemmuusmerkintä erikseen. Nyt siellä on sukupuolimerkintä tavallaan tuplana, Jämsä sanoo.

Sateenkaariperheet ry:n tavoitteena on yhdistää äitiys- ja isyyslait vanhemmuuslaiksi, joka huomioisi sukupuolen moninaisuuden. Jämsän mukaan myös esimerkiksi sairausvakuutuslaki tulisi korjata, koska siihen on kirjattu, että äitiysrahaan on oikeutettu raskaana oleva nainen.

– Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) on vähän lupaillut, että vaikka perhevapaauudistus kaatui, niin sateenkaariperheiden ja monimuotoisten perheiden perhevapaita voitaisiin kuitenkin korjata joiltain osin. Jos sellaista hommaa ryhdyttäisiin tekemään tällä hallituskaudella, niin myös äitiyspäivärahan voisi säätää niin, että siihen on oikeutettu kuka tahansa synnyttäjä, Jämsä sanoo.