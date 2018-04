Sateenkaarilippu voi olla myös matkailubisnestä, Ruka Ski Pride ottaa askeleen kansainvälistymisen suuntaan

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ovat nopeasti kasvava matkailun kohderyhmä, mutta Suomesta heille suunnattuja matkailupalveluja saa etsiä.

Alkuviikosta sähköpostiin putkahtava tiedote on sinänsä tavallinen: kansainvälisiä tähtiä ja eturivin suomalaisartisteja Rukalla. Tavatonta ei ole sekään, että päätösjuhlaan odotettu amerikkalaistähti sairastuu ja hänen tilalleen joudutaan pikaisesti hankkimaan uudet esiintyjät.

Kysymyksessä eivät kuitenkaan ole festarit vaan pride-tapahtuma. Eikä pridesta tiedota ihmisoikeusjärjestö vaan matkailualan toimija.

Tänä viikonloppuna kolmatta kertaa järjestettävä Ruka Ski Pride on Suomen ensimmäinen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille suunnattu laskettelutapahtuma. Se on kerännyt aiempina vuosina noin 500 kävijää, ja nyt tavoitteena on tuplata heidän määränsä, kertoo Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n tapahtumatuottaja Jussi Saarinen.

Ruka Ski Pridesta halutaan tehdä kansainvälinen tapahtuma. Täksi kerraksi kävijöitä odotetaan etenkin itänaapurista, jonne markkinointiakin on suunnattu.

– Venäjällä ei voi kovin vapaasti olla oma itsensä, ja tietenkin sieltä tulee muutenkin paljon matkailijoita tänne tunturiin päin. Se on siis luontainen suunta lähteä kosiskelemaan kävijöitä. Viikonloppuna nähdään, miten on onnistuttu.

Kokemukset vaikuttavat Saarisen mukaan siihen, mihin suuntaan tapahtumaa lähdetään jatkossa viemään.

– Mutta ehdottomasti kansainvälinen potentiaali on meillä pöydällä.

Kasvava kohderyhmä

Tammikuussa aloittaneen Gay Travel Finland -sivuston perustaja ja bloggaaja Hannu Medina tietää hyvin, miksi Priden ja matkailubisneksen yhdistelmä yllättää. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille suunnattuja matkailupalveluja ei Suomessa paria poikkeusta lukuun ottamatta ole tunnettu.

Tasa-arvoisen avioliittolain yleistymisen myötä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista on Medinan mukaan kuitenkin tullut yksi nopeimmin kasvavista kohderyhmistä. Tutkimusten mukaan he matkustavat keskimääräistä enemmän ja myös käyttävät kohteissa keskimääräistä enemmän rahaa.

– Olen itsekin viettänyt heteronormatiivista perheenisän elämää, ja silloin matkustettiin kerran tai kaksi vuodessa. Nyt kun vietän homomiehen elämää, matkustamme neljä–kuusi kertaa vuodessa. Kun ei ole perhettä, rahaa käytetään matkustamiseen, elämyksiin ja ravintoloihin.

Medinalla ja hänen puolisollaan on aina ennen matkaa tapana googlata, mitkä paikat matkakohteessa ovat ”gay friendly”. Havainto siitä, että Suomesta tällaiset kohteet puuttuivat kokonaan, sai perustamaan matkailualan toimijoille vaikuttajamarkkinointia tarjoavan palvelun.

Markkinoilla tilaa Pohjoismaille

Alkuvaiheessa Medina on kiertänyt kertomassa matkailualan ihmisille, mistä oikeastaan on kysymys – ja mistä ei ole.

– Sanon aina, että tässä on kyse arvomaailmasta; ei siitä, että korostettaisiin jonkun seksuaalisuutta. Päinvastoin tavoite on se, että seksuaalisuudella ei olisi enää mitään merkitystä. Gay friendly tarkoittaa, että kaikki ovat tervetulleita.

Yleisin kuulijoiden joukosta tuleva kysymys on miksi: miksi tiettyä ryhmää pitäisi lähteä erikseen korostamaan, kun meille kaikki ovat jo muutenkin tervetulleita?

– Sitten minä kysyn, että jos olen homo Berliinissä ja olen tulossa Suomeen ja etsin hotellia, niin mistä minä tiedän, että teille ovat kaikki tervetulleita.

Medinan mielestä asioista, jotka tuntuvat itsestäänselvyyksiltä, unohdetaan helposti kertoa. Sen huomaa esimerkiksi Berliinin kuuluisilla ITB-matkamessuilla, jonka suurella seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille suunnatulla osastolla ei näy yhtäkään pohjoismaata.

Silti juuri pohjoismailla olisi erinomaiset edellytykset markkinoida itseään turvallisina kohdemaina.

– Maailmassa on vielä 70 maata, joissa homoseksuaalisuus on rikos. Kun niissä mietitään, mihin päin lähdetään, turvallisuus nousee entistäkin isompaan rooliin. Lomalla jos milloin ihminen haluaa olla vapaasti juuri se mikä on ilman että tarvitsee miettiä, uskaltaako tätä ja uskaltaako tuota.

Vaikka pride-matkailu on maailmalla tavallista ja Ruka Ski Pride tähyää nyt ulkomaille, suomalaisia pride-tapahtumia ei Medinan mukaan yleensä vielä nähdä kansainvälisinä matkailutuotteina. Ne profiloituvat ihmisoikeuksiin ja tasa-arvoon liittyviksi poliittisiksi tapahtumiksi.

Medina ei pidä näitä toisiaan pois sulkevina asioina.

– Mielestäni samaan aikaan voi puhua asioista, jotka ovat vielä tekemättä ja joiden puolesta pitää osoittaa mieltä, kuten translaista, mutta myös iloita siitä, että Suomessa homon ja lesbon on hyvä asua ja elää. Sitä kautta myös kaupallinen puoli voi ilman muuta olla mukana.