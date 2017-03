Satakunta osallistui turvapaikanhakijoiden tukimielenosoitukseen Oulussa, katso kuvia

Härskiä on, härskiä. Haluaisin kysyä hylätyn päätöksen saaneiden "turvapaikanhakijoiden" kannattajilta: mistä luulet että näiden ihmisten saamat kielteiset päätökset johtuvat? On hullua järjestää mielenilmaus, jossa olennaisesti vaaditaan Suomen lakien ja säädösten mukaisia lopullisia ja toimeenpanokelpoisia viranomaisratkaisuja muutettaviksi. Hei, me unohdetaan oikeusvaltio! Hurraa liikuttumiselle traagisista tarinoista ja "perusteista", jotka on todettu tuomioistuimessa valheiksi ja riittämättömiksi argumenteiksi.