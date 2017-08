"Sata vuotta harjoiteltu" - sdp ei aio tehdä "vihreitä" ja varaa aikaa jäsenvaalin ääntenlaskulle

- Sata vuotta tätä on harjoiteltu, joten eiköhän ne äänet saada ajoissa ja asianmukaisesti laskettua. Ei tarvitse äänilaatikkoa kuljetella.

Näin lupaa sdp:n puoluesihteeri Antton Rönnholm. Lauantaina puoluevaltuuston kokouksessa Jyväskylässä selviää kenet jäsenistö asettaa puolueen presidenttiehdokkaaksi.

Demarit haluavat varmistella, ettei ääntenlaskussa käy niin kuin vihreillä. Vihreät joutui kesäkuun puheenjohtajavaalissa noutamaan yhden Helsinkiin unohtuneen äänilaatikon, jotta saivat ääntenlaskun täsmäämään. Ääntenlasku Tampereella seisoi, ja valinta ratkesi tunteja aiottua myöhemmin.

Sdp:n jäsenvaalin ääntenlasku alkaa huomenna torstaina Helsingissä. Rönnholm sanoo, että aikaa tehtävään on varattu runsaasti.

- Meillä on nimetyt ääntenlaskijat, pöytäkirjanpitäjät ja kaikki valmiina. Olemme varautuneet siihen, että kaikki äänet on laskettu ajoissa, viimeistään perjantai-iltana. Tieto on ajoissa kokouspaikalla.

Rönnholm ei osaa vielä arvioida kuinka moni 35 000 äänioikeutetusta on äänensä antanut. Sen saattoi tehdä joko sähköisesti tai perinteisesti kirjeellä.

Sähköinen äänestys ei Rönnholmin mukaan lyönyt läpi.

- Kirjeitä on tullut paljon. Palautuskuoret piti postittaa 25. elokuuta mennessä. Varasimme tähänkin runsaasti aikaa, jotta posti saa äänet varmasti perille. Toivottavasti postin lupaus on pitänyt, hän lisää.

Vuonna 2011 sdp:n jäsenvaalissa äänestysprosentti oli 58, kun Paavo Lipponen valittiin puolueen presidenttiehdokkaaksi.

Puoluevaltuusto kokoontuu lauantaina 2.9. kello 10 Jyväskylässä. Tavoitteena on, että puolueen presidenttiehdokas on selvillä ennen puolta päivää.

Ehdokkuutta ovat tavoitelleet kansanedustajat Maarit Feldt-Ranta, Tuula Haatainen ja Sirpa Paatero.