Sarjakuristaja-liikanimellä tunnettu Michael Penttilä kiistää syyllistyneensä siihen henkirikokseen, jonka vuoksi hänet vangittiin keskiviikkona Helsingissä. Asian vahvistaa Lännen Medialle Penttilän puolustusasianajaja Kari Eriksson.

Helsingin käräjäoikeus päätti iltapäivällä pidetyssä vangitsemisoikeudenkäynnissä vangita Penttilän todennäköisin syin murhasta epäiltynä. Eriksson oli harmaaseen t-paitaan ja kangashousuihin pukeutuneen päämiehensä vierellä vangitsemisistunnossa ja poistui tämän kanssa istuntosalista takaoven kautta, kun istunto päättyi.

Henkirikos sattui poliisin mukaan perjantaina 13. huhtikuuta Helsingin Kalliossa.

52-vuotias naisen ruumis löydettiin toukokuussa, kolme viikkoa epäillyn tapahtuma-ajan jälkeen, kerrostalohuoneistosta Vaasankadulta. Naapurit olivat valittaneet talonmiehelle hajusta, joka asunnosta tuli. Pari päivää myöhemmin Penttilä otettiin kiinni.

Eriksson toteaa vangitsemisistunnon jälkeen, että toistaiseksi poliisi on kuullut Penttilää vain kerran. Eriksson oli itse läsnä kuulustelussa, jossa Penttilä kiisti syytökset.

– Hän on kertonut väitetyn tapahtumapäivän liikkeet ja kertonut myös, ettei tunne entuudestaan eikä ole koskaan tavannut tätä uhria, puolustusasianajaja Eriksson sanoo.

Henkirikostutkintaa johtava rikoskomisario Kirsi Kanth sanoi lehdistölle oikeudenkäynnin jälkeen, että poliisi alkoi epäillä henkirikosta jo samana päivänä, kun naisen ruumis löytyi. Penttilää alettiin epäillä seuraavana päivänä.

– Tällä kertaa asiat lähtivät nopeasti selviämään, Kanth kommentoi tutkintaa.

Rikoskomisario Kirsi Kanth Helsingin poliisista johtaa henkirikostutkintaa, josta Michael Penttilää epäillään. KUVA: Silja Viitala

Eriksson painottaa puolestaan, että jutun tutkinta on toistaiseksi alkuvaiheessa.

– Kaikilla on syyttömyysolettama ja oikeus siihen, että pidetään syyttömänä niin kauan kuin asiasta kunnolla todetaan, hän sanoo.

Syyllistynyt useisiin henkirikoksiin

Michael Penttilä on 1980-luvulta lähtien todettu syylliseksi useisiin henkeen ja terveyteen kohdistuviin rikoksiin, ja näistä kolme on ollut henkirikoksia. Penttilä teki suuren osan rikoksista Oulussa. Liikanimi sarjakuristaja tulee siitä, että hän on kuristanut uhrejaan, usein myös nahkahanskat kädessä.

Hänet vapautettiin heinäkuussa 2017 sen jälkeen, kun Helsingin käräjäoikeus totesi hänet syyttömäksi epäiltyyn törkeän henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmisteluun. Syyttäjän valituksesta asia on parhaillaan Helsingin hovioikeudessa, jonka ratkaisua odotetaan lähiaikoina.

Syyttäjä myös vaati hovioikeudelta sitä, että Penttilä pidettäisiin vangittuna. Oikeus ei hyväksynyt päätöstä.

– Suomi on oikeusvaltio, ja täällä täytyy olla joku syy, että ihmisen vapautta rajoitetaan, Eriksson toteaa.

Helsingin poliisi julkaisi Penttilän nimen siksi, että he epäilevät Penttilän olleen yhteydessä useisiin pääkaupunkiseudun naisiin. Poliisi pyytää näitä naisia olemaan yhteydessä, jotta poliisi voisi selvittää, onko Penttilä syyllistynyt sellaisiin rikoksiin tai niiden valmisteluihin, joista poliisi ei ole ollut tietoinen.

Jutun syytteen nostamisen määräpäivä on 3. heinäkuuta 2017, ja asia tullaan käsittelemään Helsingin käräjäoikeudessa.