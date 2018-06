Sarjakuristajan murhajuttu siirtyy syyttäjälle. Poliisi on jo aiemmin kertonut, että Michael Penttilä on myöntänyt kuristaneensa naisen asunnossa Vaasankadulla huhtikuussa.

Penttilä on myöntänyt teon tappona, mutta poliisi on tutkinut sitä murhana. Poliisi kertoo tiedotteessa, että jutun pääkäsittely on tarkoitus pitää heinäkuussa.

52-vuotias Penttilä on aiemmin tuomittu useista henki- ja väkivaltarikoksista.