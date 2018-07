Sarjakuristaja tänään oikeudessa: Nainen löydettiin asunnosta kuolleena, Michael Penttilä otettiin pian kiinni

52-vuotias nainen löydettiin kotoaan yli kaksi viikkoa sen jälkeen, kun surma oli tehty. Michael Penttilää syytetään murhasta. Hän on tunnustanut henkirikoksen muitta kiistää murhan.

Sarjakuristajana tunnettu Michael Maria Penttilä joutuu tänään Helsingin käräjäoikeudessa vastaamaan murhasyytteeseen.

Lukuisista henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista tuomittu Penttilä otettiin toukokuussa kiinni sen jälkeen, kun Helsingin Vaasankadulla sijaitsevasta kerrostaloasunnosta löydettiin 52-vuotiaan naisen ruumis.

Huoltomies löysi asunnosta ruumiin, kun naapurit olivat valittaneet huoneistosta lähteneestä hajusta.

Poliisi arvioi, että nainen oli surmattu yli kaksi viikkoa aiemmin. Pari päivää ruumiin löytymisen jälkeen Penttilä otettiin kiinni kotoaan. Hänet vangittiin todennäköisin syin murhasta epäiltynä. Kihlakunnansyyttäjä Eija Velitski nosti syytteen kesäkuussa.

Helsingin käräjäoikeus on varannut murhasyytteen käsittelylle yhden päivän.

Penttilä tunnustanut henkirikoksen

Esitutkinnassa Penttilä on tunnustanut henkirikoksen mutta kiistänyt murhan.

Michael Penttilän asianajaja Kari Eriksson vahvistaa Lännen Medialle maanantaina, että puolustus pitää tekoa murhan sijaan tappona.

– Penttilän lähtökohta on se, että hän on surmannut tämän uhrin, mutta surmaaminen on tapahtunut ilman ennakkosuunnittelua ja hyvin nopealla tavalla, sanoo Eriksson.

STT uutisoi aiemmin, että Eriksson tulee pyytämään käräjäoikeudelta mielentilatutkimuksen teettämistä Penttilästä.

Penttilästä on tehty mielentilatutkimus 1980-luvulla ja sen jälkeen useita vaarallisuusarviointeja. Eriksson jatkaa LM:lle, että uudelle mielentilatutkimukselle olisi perusteet.

– Ihminen muuttuu, ja mielestäni jo tämän asian poikkeuksellisuus ja henkilön tausta huomioon ottaen olisi mielentilatutkimus syytä tehdä.

Odotti teon aikaan hovioikeuden ratkaisua

Penttilä oli teon aikaan vapaalla odottamassa Helsingin hovioikeuden ratkaisua toisesta jutusta, jossa häntä syytettiin törkeästä henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta.

Käräjäoikeus oli hylännyt syytteen, mutta syyttäjä ja rikoksen asianomistaja valittivat päätöksestä.

Syyttäjä oli vaatinut Penttilää pidettäväksi vangittuna hovioikeuden käsittelyn aikana, mutta oikeus oli arvioinut asian toisin.

Toukokuun lopussa hovioikeus muutti käräjäoikeuden tuomiota ja tuomitsi Penttilän 2,5 vuodeksi vankeuteen. Hovioikeuden tuomio ei ole vielä saanut lainvoimaa, koska siitä voi vielä pyytää valituslupaa Korkeimmasta oikeudesta.

Tuossa vaiheessa Penttilä oli kuitenkin jo tutkintavankeudessa Vantaan vankilassa huhtikuisesta henkirikoksesta epäiltynä.

Penttilä on 1980-luvun puolestavälistä saakka tuomittu kolmesta ihmisen hengenlähtöön johtaneesta henkirikoksesta. Hänet tunnetaan sarjakuristajana, koska hän on kuristanut uhrejaan.

Poliisin mukaan myös huhtikuussa kuollut nainen löydettiin kuristettuna. Penttilä on aiemmin perustellut tekoja seksuaalisilla mielihaluillaan, joihin liittyy kuristaminen.