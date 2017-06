Sarjakuristaja taas käräjillä – Syyttäjä: "Tavaramerkki" eli nahkakäsineet oli kädessä

Helsingin käräjäoikeudessa on tänään käsitelty niin sanotun hansikaskuristajan tekemäksi väitettyä rikosta.

Syyttäjä väittää, että Michael Maria Penttilä syyllistyi alkuvuoden aikana Helsingissä törkeän henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmisteluun.

Syyttäjän mukaan Penttilä laati yksityiskohtaisen suunnitelman siitä, että hän tapaisi erään naisen ja tapaamisen yhteydessä joko tappaisi hänet kuristamalla tai ainakin pahoinpitelisi hänet törkeästi kuristamalla naista tajuttomuustilaan asti.

Rikoksen väitetään tapahtuneen tammikuun 15. ja huhtikuun 16. välisenä aikana Helsingissä. Syyttäjän mukaan Penttilä asui samassa kerrostalossa uhrikseen kaavailemansa naisen kanssa.

Syyttäjä väittää, että Penttilä pyrki väkivalloin naisen asuntoon ja yritti avata sen ulko-oven siinä kuitenkaan onnistumatta.

– Penttilällä on ollut mustat nahkakäsineet kädessä pyrkiessään asuntoon, mikä on Penttilän "tavaramerkki" hänen kuristaessaan kohteitaan, syyttäjän haastehakemuksessa kuvaillaan.

Syyttäjä ilmoittaa siinä haluavansa Penttilälle maksimipituisen eli neljän vuoden pituisen vankeusrangaistuksen. Hän vaatii, että käräjäoikeus koventaa Penttilän rangaistusta hänen aiemman rikostaustansa vuoksi. Lisäksi hän hakee niin sanottua pyttytuomiota eli sitä, että Penttilä määrätään suorittamaan koko rangaistusaikansa vankilassa.

Kiistää syytteen, myöntää kirjeen

Penttilä kiistää syytteen. Hänen mukaansa hän ei ole toiminut syytteessä väitetyllä tavalla. Penttilä väittää, että hän ei ole laatinut minkäänlaista suunnitelmaa naisen tapaamisesta ja kuristamisesta.

Penttilän mukaan hän ei ole käynyt naisen oven takana tai sen läheisyydessä syyttäjän kuvailemalla tavalla.

Puolustuksen käräjäoikeudelle toimittaman ennakkovastauksen mukaan se seikka, että naisen oven takana käyneellä miehellä oli kädessään nahkahanskat, ei ole näyttönä arvokas ottaen huomioon sen, että talviaikana nahkahanskat ovat hyvin yleinen pukine miehillä.

Penttilä myöntää kyllä toimittaneensa naapurissaan asuvalle naiselle kirjeen, jossa hän tiedusteli, haluaisiko hän tavata ja tutustua Penttilään. Tämän taustalla on puolustuksen mukaan kuitenkin väärinkäsitys.

Penttilä liittyi huhtikuussa 2017 deittipalveluun, jossa hän sai viestejä eräältä naiselta. Tämä nainen puhutteli häntä naapurikseen. Penttilä väittää luulleensa naapurissaan asuvan naisen ulkonäön perusteella, että tämä olisi deittiviestejä lähettänyt henkilö. Tämän jälkeen hän kävi pudottamassa tämän postiluukkuun kirjeen.

– Penttilän kirje ei sisällä mitään sellaista, joka viittaisi rikoksen valmisteluun tai ylipäätään mihinkään pahaan naista kohtaan. Kirjeessä ei pyydetä treffeille, käymään tai esitetä mitään muutakaan yksityiskohtaista, ennakkovastauksessa sanotaan.

Väitetyn rikoksen uhri vaatii Penttilältä korvauksia. Penttilä kiistää korvausvaatimuksen ja pitää haluttua summaa suurena.

Raju rikostausta Oulun seudulta

Hansikaskuristajaa on kutsuttu julkisuudessa myös sarjakuristajaksi. Hän on aiemmin syyllistynyt muun muassa lukuisiin Oulun seudulla tehtyihin kuristuksiin. Penttilä on kuristanut hengiltä äitinsä, baarituttavansa ja 12-vuotiaan tytön. Lisäksi hänet on tuomittu muun muassa useista kuristamalla tehdyistä törkeistä naisten pahoinpitelyistä ja törkeästä raiskauksesta. Hän on käyttänyt usein nahka- tai kumihanskoja käsissään kuristaessaan naisia.

Vuonna 1965 syntynyt Penttilä on istunut vankilassa yli 20 vuotta. Hänelle on tehty vuosien saatossa useita vaarallisuusarvioita, joissa hänet on toistuvasti määritelty erittäin vaaralliseksi toisen hengelle, terveydelle tai vapaudelle.

Penttilä vapautui vankilasta viime joulukuussa, kun hän sai suoritettua viimeisimmän vankeusrangaistuksensa kokonaisuudessaan loppuun.

Hänet otettiin kiinni ja vangittiin toukokuussa, mistä lähtien hän on ollut vapautensa menettäneenä.