Sarjakuristajana tunnettu Michael Penttilä on myöntänyt syyllistyneensä henkirikokseen huhtikuussa Helsingissä, kertoo poliisi. Poliisi tutkii tekoa yhä murhana. Teosta ei ole muita epäiltyjä.

Henkirikoksen viisikymppinen uhri löytyi kuolleena toukokuun alussa. Talon asukkaat olivat havainneet poikkeuksellista hajua, jolloin huoltomies tarkasti naisen asunnon.

– Esitutkinnassa on selvinnyt, että Penttilä meni varhain iltapäivällä 13. huhtikuuta asuntoon, jossa henkirikoksen epäillään tapahtuneen pian tämän jälkeen, kertoi rikosylikomisario Jari Koski Helsingin poliisista tänään.

Poliisi on pyytänyt yhteydenottoja naisilta, jotka ovat olleet Penttilän kanssa tekemisissä. Yhteydenottoja on poliisin mukaan tullut muutamia, mutta ainakaan toistaiseksi uusia rikosepäilyjä ei ole tullut ilmi.

– Fakta on, että hän on ollut pidempään vapaana ja on meidän tutkinnan mukaan ollut yhteydessä muihinkin henkilöihin. Sen takia halutaan kartoittaa, onko kenelläkään tällaisia vastaavanlaisia kokemuksia. Totta kai meidän täytyy selvittää, onko jotain muuta tapahtunut, Koski sanoi aiemmin STT:lle.

Koski ei kommentoi asiaa enempää tässä vaiheessa.

Odotti vapaana tuomiota rikoksen valmistelusta

52-vuotias Penttilä on aiemmin tuomittu useista henki- ja väkivaltarikoksista. Hän on kuristanut hengiltä äitinsä, 12-vuotiaan tytön ja naistuttavansa. Lisäksi hänellä on tuomiot muun muassa törkeästä raiskauksesta, vapaudenriistosta ja kolmesta törkeästä pahoinpitelystä.

Penttilää syytetään parhaillaan Helsingin hovioikeudessa törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Syyttäjän mukaan Penttilä laati viime vuoden alkupuolella yksityiskohtaisen suunnitelman 17-vuotiaan tytön tappamisesta tai törkeästä pahoinpitelystä kuristamalla. Penttilä kiistää syytteen.

Toukokuun alussa paljastuneen henkirikoksen jälkeen julkisuudessa on pohdittu, miten sarjakuristaja saattoi odottaa tuomiotaan vapaalla jalalla.

Psykiatrisen vankisairaalan Vantaan yksikön ylilääkäri Alo Jüriloo arvioi STT:lle tapauksen tuovan esiin, ettei järjestelmä toimi kunnolla tämänkaltaisissa äärimmäisen harvinaisissa tapauksissa. Monissa maissa vaarallisiksi arvioidut vangit voidaan pitää vankilassa, mutta Suomessa määrämittaista vankeusrangaistusta istuneet on päästettävä rangaistuksen kärsimisen jälkeen vapaaksi.