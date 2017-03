Sampo Terho: En kokenut Halla-ahon esittämää arvostelua henkilökohtaisena

Perussuomalaisten puheenjohtajakisaan jo viikko sitten ilmoittautunut eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho toivottaa europarlamentaarikko Jussi Halla-ahon tervetulleeksi kilpailuun.



– Meillä on nyt useita ehdokkaita, ja saamme varmasti monipuolisen puheenjohtajakampanjan, Terho sanoo Lännen Medialle.



Terho sanoo, ettei hän kokenut henkilökohtaisena Halla-ahon esittämää kritiikkiä puolue-eliittiä kohtaan.

Halla-ahon mukaan Terhon uskottavuutta itsenäisenä toimijana ja muutoksen tuojana vähentää puolue-eliitin tälle osoittama peittelemätön tuki.



– Video oli Jussin itsensä näköinen selonteko siitä, miten hän on ratkaisuunsa päätynyt. Puolueen jäsenten arvioitavaksi jää, kenellä meistä on sopivin johtamiskokemus, monipuolisin osaaminen tai uskottava uudistumiskyky johtaa puolue kohti hyvää tulevaisuutta.



– En kokenut, että Halla-aho leimasi minua millään tapaa, Terho tyynnyttelee.



Hän sanoo uskovansa, että puheenjohtajakisasta tulee rakentava.



– Nyt on nimenomaan meillä tilaisuus käydä keskustelua, miten puoluetta uudistetaan ja varmistetaan, että olemme edelleen Suomen politiikan suurin muutosvoima, joka ei unohda tavallista kansalaista. Nyt on puolueella mahdollisuus itsetutkiskeluun ja aatteelliseen työhön, jota olen halukas johtamaan, mikäli kenttä antaa siihen tukensa, Terho sanoo.