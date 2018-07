Saksa, Itävalta ja Italia pyrkivät yhdessä päättämään toimista, joilla pysäytetään turvapaikanhakijoiden liikkuminen maasta toiseen.

Tämä oli viesti, kun Saksan sisäministeri Horst Seehofer ja Itävallan liittokansleri Sebastian Kurz tapasivat tänään Wienissä.

Seehoferinmukaan Saksan tarkoituksena ei ole käännyttää turvapaikanhakijoita Itävaltaan, vaan Kreikkaan tai Italiaan. Käännyttäminen Itävaltaan ei ole ollut hänen mukaansa missään vaiheessa Saksan suunnitelmissa.

Itävalta varoitti aiemmin, että Saksan suunnitelma tehostaa maahanmuuttajien käännyttämistä voi johtaa siihen, että Itävalta reagoi Italian vastaisella rajallaan.

Liittokansleri Sebastian Kurz kertoi EU-kirjeenvaihtajille Wienissä ennen Seehoferin tapaamista, että maa voi joutua reagoimaan Saksan toimiin omalla etelärajallaan. Itävalta haluaa välttää tilanteen, jossa maahan jäisi Saksasta käännytettyjä turvapaikanhakijoita.

Käytännössä tämä voisi tarkoittaa rajatarkastuksia Brennerin solassa, joka on tärkeä liikenneväylä Alppien yli.

Seehoferin puolue ajanut tiukennuksia

Saksa suunnittelee rajalleen transitiokeskuksia, joissa jo rekisteröityneet turvapaikanhakijat käännytettäisiin nopeassa käsittelyssä.

Seehoferin pieni baijerilainen CSU-puolue on ajanut voimalla tiukennuksia, joilla turvapaikanhakijoiden liikkuminen Itävallasta Saksaan estetään.

Vielä on epäselvää, hyväksyykö koko Saksan hallitus ehdotuksen. Neuvottelut konservatiivipuolueiden ja SPD:n kanssa jatkuvat.

Itävallan ulkoministeri Karin Kneissl kertoi vielä eilen, että Saksan suunnitelmat tulivat maalle yllätyksenä.

Rajavalvonta tärkein tavoite

Heinäkuun alussa EU-puheenjohtajana aloittanut Itävalta ajaa voimakkaasti EU:n ulkorajavalvonnan tehostamista. Dublin-järjestelmän uudistaminen on edelleen pöydällä kuten myös vastuun jakaminen, mutta maa vaikuttaa suhtautuvan niihin vähemmän kunnianhimoisesti kuin rajavalvontaan.

Tarkoituksena olisi Kurzin mukaan kasvattaa Euroopan raja- ja merivartioviraston Frontexin toimivaltaa siten, että rajavartijat voisivat toimia myös EU:n vesien ulkopuolella. Keskusteluiden pohjana on komission esitys pysyvästä rajavartiostosta, jossa olisi noin 10 000 rajavartijaa. Kurz uskoo, että tämä voisi toteutua jo vuonna 2020.

- Meidän tavoitteemme on Eurooppa ilman sisärajoja. Se on mahdollista vain, jos meillä on toimivat ulkorajat, Kurz sanoi.

Osa EU-maista on suhtautunut suunnitelmiin rajavalvonnan näin suuresta tehostamisesta varauksella.