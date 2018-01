Ei tätä maata saada nousuun, lakkoilemalla! Niillä jolla on töitä pitää painaa entistä enemmän. Sitten on varaa osoittaa mieltä asiasta kun kaikki vapaat työpaikat on täytetty. Paljon on kokemusta noista jotka eivät halua edes tulla töihin. Mieluimmin makaavat kotona ja odottelevat ilmaisia rahoja ja palveluja.