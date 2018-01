SAK:n ja STTK:n hallitukset ruotivat aktiivimallia

kyllä sak:n pitää ottaa vakavasti tämä aktiivimallin poistamiseen kantaa,,muuten käy jäsenkato kuin kirkossa,,,,

onhan se outoa että ammattiyhdistys on ollut hipihiljaa muistakin asioista jotka koskevat duunaria,työtöntä,köyhää ja köyhää eläkeläistä, ja kun nyt on hallituksessa vielä petturit(siniset) mukana jotka saivat juuri näiltä edellämainituilta äänensä ja käänsivät takkinsa heille niin kuka ja ketkä nyt ovat puolustamassa heitä,,,oppositio on täysin aseeton,,,jäljelle jää SAK,,,tehkää jotain,muuten puolet kansasta on kuin kehitysmaan orjia joita piiskaa oikeistopolitiikka,,,,