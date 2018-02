Työhallinto on ollut SAK:n tovereiden hallinnoima temmellyskenttä kautta aikoin. Edelleen sieltä löytyy kaikilta tasoilta uskollisia demarien ja vassareiden toimijoita, joten miksi tuota palvelua ei ole toteutettu ja taattu? Myös valtiovarainministeriö on ollut pitkään demarivetoinen, mutta niitä leikkauksia ja tehostamistoimia on mm. työhallinnossa tehty. Miksi SAK ei ole silloin käyttänyt tuota sisäpiirivaikuttamista tai lobbaustahan se nykyään on.