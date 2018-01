SAK suunnittelee laajaa työttömien aktiivimallia vastustavaa mielenilmaisua kuun vaihteeseen

Itse mietin minkä takia SAK, jolla on varallisuutta ja rahaa paljon Nordean tileillä, ei ryhdy itse isona organisaationa työllistämään pitkäaikaistyöttömiä, ja muutenkin elvyttämään toverihengelle perustuvaa työllistävää osuustoimintaa. SAK voisi SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen johdolla rakentaa edullisia vuokra-asuntoja Helsinkiin, muualle Etelä-Suomeen ja maakuntien kasvukeskuksiin työn perässä muuttaville ihmisille. Ja miksei SAK voisi myös lainoittaa työn perässä muuttavia omistusasuntoa haluavia työttömiä, jotka eivät oman pääoman puutteen takia saa asuntolainaa porvaripankeista. Toki Lapin hiihtokeskusten kelohuviloilla on liitossa oma kannattaja- ja käyttäjäkunta mutta ehkä ne kuitenkin ovat enimmiltään liiton johdon ja ay-aktivistien käytössä kuin meidän pienituloisten työmiesten. Tuntuu tuollaiset isot mielenilmaukset aika lapsellisilta tempuilta kun ne eivät mitenkään auta meidän pieni tulloisten työläisten, työttömien ja eläkeläisten asemaa, päinvastoin. Itse en tosin tarvitse enkä myöskään himoitse liiton järjestämiä työpaikkoja, koska minulla on jo kaksi hyvää työpaikkaa. Toimin ison kauppaketjun jakeluauton kuljettajana ja sen ohella teen postinjakajan töitä aina kun ajovuorot sen sallivat. Pärjäämme mukavasti, ja rahaa jää sen verran säästöön, että käydään kerran vuodessa Kanarialla tai Thaimaassa. Meidän ammattiyhdistysosaston porukan mielestä tuollaiset älyttömät barrikadeille kehotukset eivät enää pure meihin hyvin toimeentuleviin Niinistöä äänestäviin tosityöläisiin. Kaiken lisäksi siellä saattaa saada poliisin pampusta päähän tai joutua puolivahingossa putkaan kuten kävi kansanedustaja Arhinmäelle ASEM-mielenosoituksessa.