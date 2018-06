SAK pidättäytyi toistaiseksi järjestötoimista - vaatii maan hallitusta vetämään pois kaksi lakihanketta

Varoituksia voimassa!

Tuulivaroitus maa-alueille: Koko maassa lukuun ottamatta Lappia pohjoistuuli on voimakasta huomenna, tuulen nopeus puuskissa 15 m/s. UV-säteily on voimakasta Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6. Sadevaroitus: Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun maakunnissa voi sataa keskiyöstä alkaen runsaasti, yli 50 mm vuorokaudessa. Metsäpalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa.