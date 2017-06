Sairas ihminen on kohta arvokkaampi kuin terve – huonot elintavat eivät vaikuta sote-korvaukseen

Sote-korvausten laskentamallin toimivuus on ratkaiseva tekijä siinä, että sote-uudistuksen valinnanvapaus toimii käytännössä. Myös tuottajien on osattava mitoittaa toimintansa niin, että palvelu on hyvää, mutta kustannukset eivät kasva liikaa. KUVA: Anssi Jokiranta