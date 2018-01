Sairaan hyvä alkaa oirehtia itsekin - hoitajien kuormitukseen haetaan jo apua EU-komissiolta

Koulutetun hoitajan työtehtävien kirjo on liian laaja; odotusajan seulontatutkimuksista talonmiehen ja keittäjän hommiin.

Ammattijärjestö Tehyn kampanjapaidassa lukee osuvasti Sairaan hyvä.

Jotta sairaalle riittäisi hyvää jatkossakin, on järjestön mukaan otettava iso vaihde käyttöön. Hoitoala tiedetään stressaavaksi, mutta viime aikoina on painolastia kertynyt entisestään hoitohenkilökunnan niskaan.

Tehyssä pelätään, että potilasturvallisuus vaarantuu.

Leikkaussalissa pitkät työvuorot

Monet hoitajat joutuvat lähtemään vapaa-ajalta töihin. Taustalla on hoitajia koskeva varallaolovelvollisuus. Helsingissä Meilahden sairaalan leikkausosaston hoitajilla on jopa vuorokauden mittaisia työputkia.

On tapauksia, joissa hoitaja on ollut töissä ilman vapaapäiviä kolmisen viikkoa. Oma hyvinvointi ja terveys kärsivät.

Tehyn tuore puheenjohtaja Millariikka Rytkönen korostaa, etteivät ongelmat jää vain pääkaupunkiin.

- Saamme samanlaisia viestejä maakunnista. Hoitajat kuormittuvat liikaa. Olemme yrittäneet saada muutosta työaikalakiin, mutta turhaan. Tällaiseen kehään on jouduttu, kun sote-alan päällekkäisiä toimintoja on purettu.

Suurin vaara on potilasturvallisuuden heikentyminen.

- Emme puhu vain työntekijän jaksamisesta. Potilasturvallisuus on kaiken a ja o. Sitä ei voida vaarantaa.

Tilanne korjaantuisi helposti lisäväellä.

- On työnantajan tehtävä huolehtia siitä, että yksiköissä on tarpeeksi jengiä töissä.

Kantelu komissiolle

Huoli pitkistä työputkista on otettu järjestössä tosissaan. Asiasta ollaan tekemässä kantelu EU-komissiolle. EU:n työaikadirektiivi edellyttää korvaavan lepoajan antamista.

Rytkönen sanoo, ettei kantelua peruuteta. Asiat ovat lähteneet jo rullamaan.

Kantelussa pyydetään komissiota tutkimaan, onko lainsäädäntömme EU-lainsäädännön mukaista, kun kyse on varallaolosta.

Tehtäviä joka lähtöön

Tarvittava lepoaika ei ole ainut murheenkryyni, toinen on hoitajien työtehtävien sisältö.

Toisaalla hoitajat tekevät paljon lääkärille kuuluvia tehtäviä. Putken toisessa päässä on töitä, jotka kuuluisivat laitoshuoltajille, keittäjille tai siivoojille.

Hoitajille on myönnetty muutaman vuoden ajan rajattu oikeus määrätä lääkkeitä. Valviran rekisterissä on tällä hetkellä yli 300 sairaanhoitajaa, joilla on tämä oikeus. Rytkönen laskee, että tänä keväänä määrä nousee noin neljään sataan.

- Kokemukset osoittavat, että hoitajien lääkemääräykset ovat olleet turvallisia.

Oikeus on Rytkösen mielestä erityisen tärkeää, kun sote-uudistus astuu voimaan.

- Ajatellaan syrjäseutuja. Miten kätevää onkaan, kun kotisairaanhoitaja voi määrätä tarvittavat lääkkeet, eikä asiakkaan tarvitse lähteä kotoaan reseptin hakuun.

Lääkkeitä määräävä hoitaja törmää joskus epäluuloihin.

- Hoitajat saavat perusteellisen koulutuksen. Erikoispätevyys vaatii samoja korkeakoulutason opintoja esimerkiksi farmakologian teoriassa ja reseptiopissa kuin mitä tulevat lääkärit opiskelevat.

Nollalisillä lääkärin tehtäviä

Järjestelmä on sujunut Tehyn mukaan hyvin, mutta kolikolla on toinen puoli. Hoitajien saama korvaus uusista työtehtävistä vaihtelee paljon.

- Osa ei saa mitään lisää. Jossain on tehty paikallisia sopimuksia, jotka tuovat toimenpidekorvauksen vaikkapa sikiöseulonnoista. Ne ovat yksi tyypillisimmistä tehtävistä, jotka ovat siirtyneet lääkäreiltä hoitajille.

Puheenjohtaja korostaa, että koulutetulle hoitajalle kuulumattomia töitä on tehty nurisematta.

- Jäsenillämme on korkea työmoraali. Hoitaja kokee, että kaikki on tehtävä viimeisen päälle hyvin. Nyt on havaittu kuplimista. Muutosta tarvitaan.