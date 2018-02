Vai että kaikkea sitä pitää OMISTA peloista julistaa ja lehdissä kertoa haluavatko jotain extra julkisuutta ja muuta lisä arvoa.

Eipä tavallisten TYÖTTÖMIEN asioista jotka EI oo koskaan käyneet ULKOmailla RELLUlomilla vain kotimaassa kesällä viikon reissuja ja lomat pätkissä.

TYÖT on olleet etusijalla ja TYÖN antaj on myös esittänyt lomien pätkimistä ja niitä on MYÖS ensisijaisesti kunnioitettu työn säilymisen vuoksi.

Toivottavasti EMME tarvitse kuunnella jälkeen päin matkustajien jonkun SUMAnin, UKKOSmyrkyn, Taimaan sissien sieppauksen jälkeen pelastus ja

ETSIntä operaatiosta ja KOTIIn kuskauksesta Suomen Valtion Weronmaksajien laskuun HUVIretkien osalta. KIITOTA