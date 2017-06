Säilörehun määrä jäämässä tavanomaista pienemmäksi suuressa osassa maata

Kylmä sää on hidastanut viljelykasvien kasvua, kertoo ProAgria Keskusten Liitto. Kasvukausi on jäljessä suuressa osassa maata 10–14 päivää, ja parhaimmillaankin kylvösten kasvu on noin viikon jäljessä.

Liiton mukaan kasvustot tarvitsevat lämpöä pikaisesti, tai riskinä on sadonkorjuukauden venyminen pitkälle syksyyn. Viivästyminen lisää sadon laatuongelmia ja vähentää syyskylvöisten kasvien kylvömahdollisuuksia.

Viileys on jo vaikuttanut säilörehun ensimmäiseen satoon, joka on jäämässä tavanomaista pienemmäksi suuressa osassa maata. Ainoastaan Varsinais-Suomessa ja Etelä-Karjalassa sato arvioidaan määrältään keskimääräiseksi. Muualla maassa sadon laatu arvioidaan tyydyttäväksi lukuun ottamatta Keski-Suomea, Pohjanmaan rannikkoaluetta ja Etelä-Pohjanmaata, jossa laatu arvioidaan välttäväksi.