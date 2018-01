Sähköttömien talouksien määrä laskenut pariin sataan - Hyrynsalmella ja Suomussalmella eniten asiakkaita vielä sähköä vailla

Sähköttömien kotitalouksien määrä on saatu vähenemään jonkin verran yli kahteensataan, ilmenee sähköyhtiöiden karttapalvelusivulta. Eniten sähköttömiä asiakkaita on Kainuussa Suomussalmella ja Hyrynsalmella.

Sen sijaan Pohjois-Karjalan sähköviat on saatu korjattua lähes täysin.

Sähkökatkojen syynä on tykkylumi, joka on katkonut voimajohtoja. Asiakkaat ovat olleet pahimmillaan ilman sähköä jopa yli kolme vuorokautta. Huono sää on vaikeuttanut korjaustöitä.

PKS Sähkönsiirrosta arvioitiin iltapäivällä, että kaikki sähköverkon viat Pohjois-Karjalassa saataisiin korjatuiksi vielä uudenvuodenpäivän aikana.

Kainuussa toimivan Loiste Sähköverkon verkostoautomaatiopäällikkö Vilho Hartikainen arvioi, että sähköverkon keskijänniteviat saadaan korjatuiksi huomisiltaan mennessä. Sen jälkeen on vielä jäljellä pienjännitevikoja.

- Ensi yön ja seuraavan päivän aikana varmaan saadaan keskijänniteviat korjattua. Joukossa on todella vaikeita paikkoja. Lisäksi uusia vikoja tulee koko ajan, sanoo Hartikainen.

Sähkönkäyttäjä on oikeutettu vakiokorvaukseen, kun sähkökatkos on yhtäjaksoisesti kestänyt yli 12 tuntia. Korvaus maksetaan jälkikäteen automaattisesti, eli sitä ei tarvitse erikseen hakea.