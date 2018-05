Sähköratavaurio keskeytti junaliikenteen Oulun ja Ylivieskan välillä – henkilöjunat korvataan linja-autoilla

Qstockissa on tänä vuonna enemmän esiintyjiä kuin koskaan aikaisemmin. Tällä hetkellä esiintyjiä on 63 ja uudistetun Chill Out -puiston myötä lista saa vielä täydennystä dj:stä, jolloin määrä nousee lähemmäs 70:tä, kertoo festivaalijohtaja Mikko Forstén.