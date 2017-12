Itä-Suomen sähkökatkojen korjaustyöt etenivät torstai-iltana tuskaisen hitaasti. Pohjois-Karjalan Sähköstä arvioitiin, että kaikkiaan korjausurakka saattaa venyä ensi vuoden puolelle.



Kello 20:n aikaan Itä-Suomessa oli edelleen noin 10 000 taloutta ilman sähköjä. Suurin osa katkoksista oli juuri Pohjois-Karjalan Sähkön alueella.



– Valitettavan hitaasti tämä asiakkaan näkökulmasta etenee. Vaikka vikoja saadaan korjattua, niin uusia tulee saman tien lisää, kertoi PKS Sähkönsiirron toimitusjohtaja Arto Gylén alkuillasta STT:lle.



Tykkylumi sinnitteli torstaina sitkeästi puissa kiinni. Plussan puolella pysynyt sää puolestaan kasvatti lumen painoa, ja lisää oksia ja runkoja taipui jatkuvasti sähköjohdoille.



Korjaustöissä oli Gylénin mukaan ollut päivän aikana 170 ihmistä. Työn oli määrä jatkua pienemmällä miehityksellä läpi yön. Sahauskoptereita ei torstaina saatu sumun takia ilmaan, mutta perjantaina on tarkoitus yrittää uudestaan.



Sähköverkkoon investoitu



Puolet sähköttömistä talouksista oli illalla Lieksan, Enon, Ilomatsin ja Tuupovaaran alueella. Gylénin mukaan yksittäisten asiakkaiden kohdalla katkot saattavat olla pahimmillaan kymmeniä tunteja.



Lähipäivien sää ei Ilmatieteen laitoksen mukaan helpota vikojen korjausta, koska tykkylumitilanne saattaa pahentua entisestään.



Pohjois-Karjalassa kuten muuallakin Suomessa ilmajohtoja on viime vuosina siirretty urakalla maakaapeleihin, jossa ne ovat suojassa sääilmiöiltä. Ilman kaapelointia tilanne olisi nyt huomattavasti pahempi.



– Viimeiset viisi vuotta tähän on investoitu 30 miljoonaa euroa vuodessa. Taajamat on kaapeloitu kokonaan vuoden 2019 loppuun mennessä, Gylén kertoi.



Esimerkiksi vuoden 2011 Tapani-myrskyn aikaan Pohjois-Karjalassa oli yhtä aikaa sähköttä jopa 40 000 asiakasta.



Hätäpuheluissa voi olla katkoja



Tykkylumi aiheuttaa Pohjois-Karjalassa häiriöitä myös puhelinverkossa.



Hätäkeskuslaitoksen mukaan 112-hätäpuheluiden läpimenossa saattaa olla ongelmia. Korjaustöiden arvioitiin kestävän ainakin perjantaihin.



Mikäli hätäpuhelut eivät onnistu, ihmisiä on kehotettu hakemaan apua suoraan viranomaisilta. Palopäällikkö Ari-Pekka Luomala Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselta kertoi torstaina iltapäivällä, että alueen paloasemille ei ollut ainakaan toistaiseksi tullut avun tarpeessa olevia.



– Puhelinverkko on ilmeisesti toiminut riittävän hyvin näissä tilanteissa, kun on tarvinnut hätäkeskukseen saada yhteyttä. Se on ainakin se tieto, mikä meillä on.



Luomalan mukaan lumitilanne on aiheuttanut pelastuslaitoksellekin paljon tehtäviä, etenkin tielle kaatuneiden puiden raivausta.



– Tilanne ei näytä olevan rauhoittumaan päin ainakaan tämän päivän tai huomisen aikana, Luomala arvioi torstaina.



Pohjois-Karjalan keskussairaalassa ja terveyskeskuksissa tilanne pysyi rauhallisena.



– Lyhyitä sähkökatkoja on ollut, mutta ei mitään sellaista, mikä olisi vaikuttanut toimintaan tai aiheuttanut hankaluuksia, kertoi päivystyksen ylilääkäri Susanna Wilen sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymästä.



Wilenin mukaan terveyskeskusten ja palveluasuntojen sähkönsaantia oli myös varmistettu erilaisilla varasuunnitelmilla.