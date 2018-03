Sähköisen yo-kokeen tehtäväsivu voi sekoittaa abin ja viedä pisteitä – YTL: "Pitäisi kehittää"

Eräs tämän kevään abiturientti menetti pisteitä psykologian sähköisessä yo-kokeessa, koska hän meni sekaisin lomakenäkymässä.

Kokelas oli vaihtanut vastattavaa kysymystä kesken kokeen. Lomake oli pidentynyt vastausten aikana, ja eri osioiden kysymykset ovat kaikki lomakkeen samalla sivulla.

Tämä sekoitti abiturientin, joka lähti vahingossa vastaamaan väärän osion kysymykseen. Hän huomasi virheensä liian myöhään, ja lopulta yksi kokeen osio jäi ilman vastausta ja pisteitä.

Kokelaille voi sattua ja on sattunut sähköisessä yo-kokeessa tällaisia sekaannuksia, projektipäällikkö Matti Lattu Ylioppilastutkintolautakunnasta (YTL) vahvistaa Lännen Medialle. Lomakkeessa jokin osio on voinut jäädä ilman vastauksia, ja kokelas on voinut vastata vahingossa toisessa osiossa liian moneen tehtävään.

– Tämä on mahdollista. Aina joka kokeessa sitä tapahtuu, mutta niin tapahtui paperikokeessakin. Tämä ilmiö ei ole syntynyt tyhjästä, vaan ollut olemassa aiemminkin, Lattu toteaa.

– Kun kaikki tehtävät ovat sähköisessä kokeessa samalla sivulla, hyvä puoli on se, että kaikkiin tehtäviin pääsee helposti. Haittapuoli on se, että kokonaisuuden hahmottaminen vaatii keskittymistä.

Latun mukaan YTL:ssä on puhuttu paljon siitä, että sähköisen kokeen tehtäväsivua pitäisi kehittää. Sähköisessä yo-kokeessa on kuitenkin paljon muitakin kehityskohteita, joita löydetään YTL:n omien huomioiden ja saadun palautteen perusteella.

– Kokelaan yleisnäkymä on ollut aika pitkään pöydällä. Haluamme myös parantaa kokeen stabiliteettia, ettei kokelaiden tarvitse huolehtia, hävisivätkö vastaukset. Näin on käynyt harvoin, mutta muutamia tilanteita on ollut, että yhteydet ovat pätkineet ja kokelas on joutunut vastaamaan uudestaan. Pitää miettiä, kumpi näistä on tärkeämpi kehityskohde, Lattu kertoo.

– Vielä ei ole ollut mahdollisuutta kehittää kokelaan kysymysnäkymää. Nyt mennään kokeen alussa olevalla sisällysluettelolla ja sillä, että kokeen sisällä oleva valinnaisuus kuvataan yksityiskohtaisesti. Kukin voi tehdä reaalikokeessa, miten haluaa, esimerkiksi pitää kirjaa kynällä.

Järjestelmää kehitetään koko ajan

Lattu muistuttaa, että tehtävien valinnaisuus vaihtelee koe- ja ainekohtaisesti, eli kokelaan pitää olla tarkka. Joka kokeen alkuosassa kerrotaan, miten rakenne toimii, mitkä tehtävät kuuluvat mihinkin osaan ja millaista valinnaisuutta tehtävissä on kussakin osiossa. Reaalikokeissa on yleensä sekä pakollisia että valinnaisia tehtäviä.

Tällä hetkellä kokelaat näkevät sähköisessä yo-kokeessa samalla sivulla koetehtävän ja sen vastaustilan, oli kyseessä sitten monivalinta, aukkotehtävä tai essee. Reaaliaineissa tehtäviin liittyy tyyppilisesti aineistoa, joka on eri välilehdellä. Halutessaan kokelas voi järjestää tehtävän ja aineiston yhtä aikaa näytölle tai vaihdella niiden välillä.

Syksyllä sähköisesti kirjoitettavien yo-kokeiden joukkoon tulevat fysiikka ja kemia. Matti Latun mukaan koeympäristöön tehdään koko ajan pieniä parannuksia, ja syksyksi koejärjestelmää kehitetään.

– Täytyy muistaa, että sähköistä yo-koetta ei ole lyöty lukkoon. Joka päivä mietimme, mikä tuntuu tärkeältä kehityskohteelta. Voimme todella hyvin reagoida palautteeseen, mikä ei ole mahdollista kaikissa it-projekteissa.

Lattu on yllättynyt siitä, että tähän mennessä sähköisissä yo-kokeissa ei ole kadotettu yhtäkään kokelaan koevastausta. Kaikki kokeet kaikissa lukioissa on myös saatu vietyä loppuun asti.

– Ennen kuin sähköisiä yo-kokeita harjoiteltiin, ajattelin, ettei näin ehkä tule tapahtumaan. Harjoituksissa muutama ei päässyt loppuun, mutta nyt kaikki kokeet on saatu käyntiin ja päätökseen.