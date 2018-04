Sähköasennusalalla alkaa maanantaina viikon lakko - Sähköliitto hylkäsi sovintoesityksen

Nyt on oikea meininki Sähköliitolla !

Jos ei työnantajapuoli ala osoittaamaan neuvottelu haluja sanelemisen sijaan, on todellakin syytä alkaa muistella wanhoja hyviä aikoja milloin oltiin lakossa tasan niin kauan että sitä halukkuutta alkaa löytymään. Jos tällä kertaa sähköliitto pettää kuten kävi syksyllä, katkaisen liiton jäsenkorttini ja liityn YTK :hon. Hlö.kohtaisesti on kiintiö ja mitta täynnä tätä nykyistä palkka- ja TES :ssä olevaa hinnoitelu politiikkaa. Jos ei liitto pysty lunastamaan sitä, mitä varten sinne jäsenmaksuja maksetaan niin se on sama maksaa ne sitten YTK :lle.