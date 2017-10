Saarikko valinnanvapaudesta Ylellä: Haluan pitää huolen, ettei hunajapurkkia käydä tahmaisin sormin tyhjentämässä kerralla

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoo, että sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapausuudistus ja siihen liittyvät asiakassetelit pitää toteuttaa hallitusti, vaiheistetusti ja rajaten. Saarikko kommentoi asiaa Ylen Ykkösaamu-ohjelmassa.

Keskustaa edustava Saarikko kuvasi sote-palvelujen valinnanvapautta hunajapurkiksi, jonka kansi on avattu. Hänen mukaansa hallitus on hunajapurkin kannen vartija.

- Haluan pitää huolen siitä - ja uskon ja tiedän, että koko hallitus kokee samoin - ettei sitä hunajapurkkia kukaan käy tahmaisin sormin tyhjentämässä kerralla, sanoi Saarikko Ylellä.

Saarikon mukaan palveluihin suunnattujen asiakassetelien käyttö ei saa johtaa esimerkiksi siihen, että erikoissairaanhoidon päivystyspalvelut vaarantuvat. Ministerin mukaan tällaiset erikoissairaanhoidon palvelut ovat jokaisen suomalaisen henkivakuutus.

- Asiakasseteli sopii myös erikoissairaanhoitoon aivan varmasti, mutta nyt on kysymys siitä, millä tavoin kriteereitä yksityiselle asetetaan ja että me voimme varmistaa, että se muutos on niin hallittu, vaikkapa sitten kokeilujen kautta, että erikoissairaanhoidon päivystys ei koskaan vaarannu, sanoi Saarikko Ylellä.

Huolta henkilökunnan riittävyydestä

Keskustan ja kokoomuksen tulkintaerot johtivat torstaina siihen, että soten valinnanvapauslaissa ja asiakassetelikysymyksessä otettiin aikalisä.

Keskustalaisella Saarikolla on huolta muun muassa siitä, riittääkö osaavia lääkäreitä erikoissairaanhoidossa, etenkin pienimmissä sairaaloissa, jos palveluja tarjotaan laajasti asiakassetelillä.

- Haluan varmistua siitä, ettei muodostu riskiä, että osaajat päätyvät vain yksityiselle ja että sitten emme löydä osaajia siihen päivystykselliseen velvoitteeseen, joka koskee julkisia sairaaloita ja niitä tilanteita, kun on hätä ja tarvitsee nopeasti avun, Saarikko sanoi Ylellä.

Kyse on ministerin mukaan myös rahojen riittävyydestä.

Valinnanvapautta kaavailtu 2021 alusta

Hallitus on linjannut, että sote-palvelujen valinnanvapaus tulisi voimaan vuoden 2021 alusta.

Asiakas voisi tällöin valita haluamansa sote-keskuksen julkiselta tai yksityiseltä puolelta, ja asiakasmaksu olisi kaikissa sama. Sote-keskusta voisi halutessaan vaihtaa kuuden kuukauden välein.

Lisäksi asiakkaalle on tarkoitus tarjota asiakasseteli vähintään tiettyjä laissa listattuja palveluja varten. Asiakas voisi tällöin itse valita asiakassetelillään palveluntuottajan, joka tarjoaa tällaisen palvelun. Nyt keskusteluun on noussut siis se, miten laajasti ja mihin palveluihin asiakasseteleitä pitäisi tarjota.

Paljon hoitoa tarvitsevalle, kuten vammaiselle tai ikäihmiselle, voisi laatia myös henkilökohtaisen budjetin.

Linkki juttuun