Tuleva perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) on valmis muuttamaan sosiaalityöntekijöiden sijaisten pätevyysvaatimuksia, jos tuore lakiuudistus on hankaloittanut sijaisten saamista.



Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä tuli voimaan viime vuoden maaliskuussa. Se tiukensi vaatimuksia niin, että sosiaalityöntekijän sijaiseksi kelpaa vain opintonsa loppuvaiheessa oleva sosiaalityön yliopisto-opiskelija.



Uudistus ei enää mahdollista ammattikorkeakoulusta valmistuneen sosionomin hoitavan sijaisuuksia.



Sosiaali- ja terveysministeriössä kartoitetaan paraikaa, mitä seurauksia muutoksella on kunnissa ollut.



– Pidän perusteltuna, että kuntakentän tilanne käydään läpi. Tietysti on oltava valmius muutoksiin, jos osoittautuu, että uudistus on vaikeuttanut tilannetta, Saarikko kertoo Lännen Medialle.



Hän siirtyy sopimuksen mukaisesti ministeri Juha Rehulan (kesk.) paikalle hallituskauden puolivälissä eli kevätkesällä.