Täytyy vaan ihmetellä vieläkin, mitä niin erikoisen moitittavaa perustuslakivaliokunta on löytänyt valinnanvapauslakiesityksestä. Kun tarkoitus on antaa valinnan vapaus kaikille ja jos julkinen ei pysty tuottamaan palveluja, niin sitten mennään yksityisen järjestämille. Tärkeintä mielestäni on , että meillä kaikilla on oikeus ja vapaus valita missä itsemme hoidatamme ja sote toisi mahdollisuuden. Nythän siihen ei ole ollut mahdollisuutta kuin niillä, joilla on rahaa. Työterveysn on eri juttu verrattuna julkisiin palveluihin. Vastaanotolle sentään pääsee., terveysasemille vain jonottamalla .

Joissakin isoissa kaupungeissa, kuten Helsinki, sanotaan olevan jo nyt niitä valinnan mahdollisuuksia, ainakin jos kuuntelee Helsingin edustajia, mutta eihän Hki ole koko Suomi. Kyllähän on voinut valita oman terveysasemansa, mutta ei se ole ratkaissut nykyisiä ongelmia vastaanotolle pääsyn suhteen.

Tk -lääkäreille ei ole puhelinaikoja varattavana netissä, eikä suoria puhelinnumeroita, jotta voisi soittaa, ei ole mahdollisuutta varata aikaa tklääkärin vastaanotolle netissä eikä suoraan ajanvarauksen kautta. Miksi pitäisi mennä hoitajan kautta, jos on jo vanha asia, ja on sovittu seuranta lääkärillä vaikka vuoden kuluttua. Kutsu vastaanotolle voisi tulla ilman erillisiä ajanvarauksia. Niinhän toimii yksityinen puoli, sairaalat ja hammaslääkärit. Turha mutkittelu palveluketjussa on tehotonta toimintaa . Lista on pitkä miksi -kysymyksiä.

Hoitajilla voivat lähettää esim laboratoriopyynnöt ja ohjeet asiakkaalle, kutsua seurantaan ja neuvontaan kuten esim astma- ja diabetes,elintavat ym., hoitaa toimenpiteitä, avusaa toimenpiteissä, ohjata tuki- ja likuntaelinvaivoissa , antaa lääkäriajan akuuttivastaaolla tarvittaessa ja konsultoida lääkäriä tarv heti, kuten nytkin tekevät . Hoitajilla ja lääkäreillä voisi olla suorat numerot puhelintuntia varten, jolloin heille voi soittaa suoraan ja he voivat itse soittaa asiakkailleen suoraan vastauksista ja tulevista ajoista esim. Hoitajilla ja lääkäreillä oma asiakaspiirinsä. Silloin tuntisi asiakkaansa paremmin ja tilanteet paremmin hallittavissa. Akuuttivastaanotolla omat hoitajansa.

Julkinen terveydenhuolto on verovaroin hoidettavana ja siihen tulee panostaa lisäämällä resursseja. Riittävät resurssit / henkilökuntamäärä on ratkaisevassa roolissa, miten pitkään joudumme odottamaan hoitoon pääsyä, Pitkittyykö vaivamme ja joudumme toteamaan, että tulit liian myöhään.

Myös henkilökunnan jaksamisesta on kyse. Jos hoitajat ja lääkärit uupuvat, tulee sairauslomia, lähdetään pois etsimään muita ratkaisuja. Usein samat ongelmat toistuvat uudessa paikassakin. Suuri vaihtuvuus taas heikentää asiakakspalvelua, uudet ihmiset , uudet asiakkaat - vie aikansa ennekuin oppii tuntemaan asikkaansa. Olemme melkoisessa oravanpyörässä. Tilannetta ei pideä pahentaa.

Työterveyshuollon mallia kannattaa kokeilla myös julkisessa terveydenhuollossa.