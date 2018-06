Saako islaminuskoinen lapsi piirtää ihmisiä koulussa? – Opetushallituskin otti kantaa some-keskusteluun

Iranilais-suomalainen Alan Salehzadeh ihmettelee Opetushallituksen linjauksia ja sanoo niiden muistuttavan ääri-islamilaisten sharia-lakeja.

Islaminuskoisten lasten piirtämisestä suomalaiskouluissa on noussut kiihkeä keskustelu sosiaalisessa mediassa.

Iranissa opettajana työskennellyt ja Suomessa Lähi-idän sekä Pohjois-Afrikan geopoliittisiin konflikteihin erikoistunut tutkija Alan Salehzadeh kertoi Twitterissä ja blogissaan Iltalehdessä, kuinka hän oli vienyt ystävänsä kanssa iranilaistaustaisia lapsia tutustumiskäynnille kouluun.

Koulun rehtori oli kysynyt ystävältä, voivatko lapset piirtää.

– Mikä kysymys tämä on, ihmettelin. Hän vastasi, että jotkut muslimit eivät salli lastensa piirtävän kouluissa, Salehzadeh kertoo tyrmistyneenä Lännen Medialle.

– Jopa islamilaismaissa piirtäminen on sallittua. On pienen pieni ryhmä ääriuskovaisia, jotka eivät salli kuvia, valokuvaamista tai piirtämistä, hän hymähtää.

Opetushallitus antoi Twitterissä vastauksen, että islaminuskossa ihmisen kuvaaminen on asioita, joita ei pidä tehdä. Opetushallituksen mukaan koulu kunnioittaa jokaisen omaa uskontoa.

– Miksi Suomen Opetushallitus noudattaa ääri-islamilaisten sharia-lakeja? Tämä on radikalismin levittämistä Suomen kouluissa. Se ei ole hyvä. En ole nähnyt tällaisia lakeja Iranissakaan, Salehzadeh sanoo.

Hänen mukaansa koraani ei kiellä ihmisen kuvaamista tai piirtämistä. Islaminuskoisilla on piirustustunteja koulussa kuten suomalaisilla.

Salehzadeh mukaan lapset ovat lapsia, eivät muslimeja, kristittyjä tai muiden uskontokuntien edustajia.

Opetusneuvos Mikko Hartikainen Opetushallituksesta toteaa, ettei tunne sen tarkemmin islaminuskontoa ja sen eri suuntauksia.

– Sellainen käsitys minulla on, että siinä on erilaisia visuaaliseen kulttuuriin liittyviä suhtautumistapoja. Pidän todennäköisenä sitä, että islamin suuntauksissa on hyvin voimakkaasti ihmisen kuvaamisen kieltäviä ja vapaammin siihen suhtautuvia.

Kuvataiteen opetus voidaan hänen mukaansa Suomessa räätälöidä oppilaan uskonnon mukaan. Vapautusta kuvaamataidosta ei saa, mutta tarvittaessa oppilas voi piirtää sellaista, mitä hänen uskontonsa sallii.

Hartikainen ei usko, että se olisi suomalaiskouluissa kovin yleistä. Kouluista ei ainakaan ole tullut kyselyjä islaminuskoisten oppilaiden ihmisten piirtämisestä.

– Ehkä kuvataideopetuksessa tarvitaan jonkinlaista tukea kulttuurisen moninaisuuden käsittelyyn, mutta tähän asti se ei ole noussut minkäänlaisena ongelmana.